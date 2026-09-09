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Ben Affleck a Venezia sul red carpet di "Company", del fratello Casey

“Company”, terzo film da regista di Casey Affleck, è in concorso all’83esima Mostra del Cinema di Venezia. Il film intreccia storie ambientate in epoche diverse e segue tre anime ferite chiamate a scegliere tra vendetta e perdono, in una riflessione sul lutto, la grazia, la compassione e il potere della connessione umana, senza rinunciare alla presenza dei vampiri.

La vicenda parte nel 1975, quando la misteriosa Evelyn arriva a una festa e racconta la storia di Tom, anziano solitario che nel 1953 salva un’attrice bloccata da una bufera di neve in Colorado. La donna, a sua volta, rievoca la storia di una coppia di contadini che accoglie un giovane vagabondo tormentato, mentre lungo la frontiera si susseguono efferati omicidi.

Affleck spiega che il film è nato seguendo il modo in cui una storia può contenerne un’altra e trasformarsi durante la scrittura. Solo a lavoro concluso, racconta, ha capito che Company completava una trilogia involontaria. Al centro c’è la domanda su come «fare pace con l’esistenza che ci è stata data in sorte» e un dilemma morale il cui significato, secondo il regista, continua a rivelarsi anche dopo la fine del racconto.

Nel cast Nick Nolte, Adelaide Clemens, Ben Mendelsohn, Scoot McNairy, Emily Alyn Lind, Caylee Cowan e i due figli dell'attore, Indiana e Atticus. Nolte, 85 anni, interpreta un uomo solitario che vive in una casa tra la neve.

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