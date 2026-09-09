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Mamdani pubblica i documenti sulla qualità dell'aria a New York dopo l'11 settembre

"Nell'ambito del nostro impegno per una trasparenza amministrativa, mancata troppo a lungo, l'amministrazione comunale ha stanziato oltre 34 milioni di dollari per creare un nuovo portale pubblico che fornisca informazioni sulla risposta della nostra città al terribile attacco". Così il sindaco di New York Zohran Mamdani in conferenza stampa. Si riferisce all'attacco alle Torri gemelle dell'11 settembre 2001.

"Si tratterà di una risorsa vastissima", aggiunge, "contenente centinaia di migliaia di pagine di documenti provenienti da numerosi enti cittadini, inclusi atti molto richiesti come l'Harding Memo, le 68 scatole del DEP scoperte qualche anno fa. E informazioni sul 7 World Trade Center".

A 25 anni dagli attentati dell'11 settembre, il sindaco spiega che in quelle 170mila pagine sono presenti i documenti sulla qualità dell'aria e la contaminazione attorno a Ground Zero, l'area dove sorgevano le Torri gemelle. Informazioni rimaste inaccessibili al pubblico per più di vent'anni.

Le carte mostrano che mesi dopo il crollo delle Torri Gemelle venivano ancora rilevati amianto e altri contaminanti nell'area di Lower Manhattan. Il sindaco Zohran Mamdani ne ha disposto la pubblicazione attraverso un portale online.

Tra i rapporti figurano rilevazioni di amianto fino a circa 800 metri da Ground Zero dieci mesi dopo gli attentati. In alcuni casi i livelli risultavano superiori alle soglie considerate accettabili. Un audit del novembre 2001 segnalava inoltre picchi di benzene nell'area delle torri e un aumento dell'amianto nell'aria nella discarica di Fresh Kills. Le carte rafforzano i dubbi sul fatto che lavoratori e residenti siano stati invitati a tornare nell'area prima che fosse realmente sicura.

"Il minimo che la nostra città deve alle famiglie, ai sopravvissuti e ai primi soccorritori è trasparenza e responsabilità", ha aggiunto Mamdani. Negli anni successivi, più persone sarebbero morte per malattie legate all'esposizione alle sostanze tossiche dell'11 settembre di quante ne morirono negli attentati stessi. Tra le patologie associate figurano tumori, mesotelioma, malattie respiratorie e cardiache.

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