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Ddl antisemitismo, anche manifestanti pro Hamas al corteo: cori e urla contro gli organizzatori

Doveva essere il giorno dei primi voti sul ddl antisemitismo, ma in commissione Affari costituzionali tutto si ferma. La sottosegretaria leghista Giuseppina Castiello lascia i lavori per un altro impegno e, senza un rappresentante del governo, il voto slitta alla prossima settimana.

Intanto lo scontro politico si sposta fuori da Montecitorio, dove al presidio contro il provvedimento compaiono bandiere di Hamas e Hezbollah e cori a sostegno dei miliziani palestinesi. La destra attacca la presenza di esponenti di Pd e M5s e chiede a Schlein e Conte di prendere le distanze. Nel merito resta il nodo della definizione Ihra, richiamata dal ddl e contestata dalle opposizioni, che temono possa limitare la critica a Israele.

Pd, M5s e Avs chiedono modifiche e il richiamo anche alla Dichiarazione di Gerusalemme, mentre la maggioranza punta a blindare il testo del Senato. Nel centrodestra pesa anche la priorità della legge elettorale; nel Pd resta aperta la divisione tra favorevoli e contrari.