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Iran, il sequestro di due navi a Hormuz in un video dei pasdaran

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno diffuso oggi un video che mostrerebbe il sequestro di due imbarcazioni nello Stretto di Hormuz.Secondo quanto riportato dalle compagnie di navigazione e dall'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha annunciato di aver sequestrato le navi per quelle che ha definito violazioni delle norme marittime e di averle scortate fino alle coste iraniane. È la prima volta che l'Iran sequestra navi dall'inizio della guerra, alla fine di febbraio. Una misura che vuole rispondere anche al blocco navale imposto dagli Stati Uniti nella regione. Nei giorni scorsi il Pentagono ha pubblicato un video in cui si vedeva l'abbordaggio da parte di alcuni soldati Usa di un'imbarcazione iraniana. In totale, secondo Washington sono almeno 31 le imbarcazioni che fanno capo a Teheran che sono state fermate grazie al blocco, la maggior parte sono petroliere. Lo Stretto di Hormuz al momento rimane ancora chiuso nonostante la tregua, con la trattativa tra i due paesi che sono ancora in stallo.