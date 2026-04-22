Video
Mondo

Iran, il sequestro di due navi a Hormuz in un video dei pasdaran

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno diffuso oggi un video che mostrerebbe il sequestro di due imbarcazioni nello Stretto di Hormuz.Secondo quanto riportato dalle compagnie di navigazione e dall'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha annunciato di aver sequestrato le navi per quelle che ha definito violazioni delle norme marittime e di averle scortate fino alle coste iraniane. È la prima volta che l'Iran sequestra navi dall'inizio della guerra, alla fine di febbraio. Una misura che vuole rispondere anche al blocco navale imposto dagli Stati Uniti nella regione. Nei giorni scorsi il Pentagono ha pubblicato un video in cui si vedeva l'abbordaggio da parte di alcuni soldati Usa di un'imbarcazione iraniana. In totale, secondo Washington sono almeno 31 le imbarcazioni che fanno capo a Teheran che sono state fermate grazie al blocco, la maggior parte sono petroliere. Lo Stretto di Hormuz al momento rimane ancora chiuso nonostante la tregua, con la trattativa tra i due paesi che sono ancora in stallo.

Italia

Italia

Giorgetti: "Non chiedo di rompere il patto di stabilità, ma di essere flessibili"

Italia

Meloni: "Il dl sicurezza non e' pasticcio, trasformeremo i rilievi in un provvedimento ad hoc"

Italia

Meloni: "Non a mio agio se i leader religiosi fanno quel che dicono i politici"

Italia

Renzi: 'Spero che Salis partecipi alle primarie, c'è ancora un anno'

Italia

Meloni alla Camera: "Con extradazi a Hormuz conseguenze economiche imponderabili"

Italia

Meloni: "Né dimissioni né rimpasto, governiamo per cinque anni"

Italia

Caro Carburanti, Giorgetti: "Taglio accise sino al 1 maggio"

Italia

Gianmarco Mazzi ha giurato nelle mani del presidente Mattarella

Italia

Nella marea No Kings a Roma: «Siamo la generazione Gaza»

Italia

Salis: "Dagli agenti domande sulla manifestazione e nessun verbale"

Italia

Santanchè, Conte: "Ci sono voluti tre anni e un referendum per farla dimettere"

Italia

Famiglia nel bosco, La Russa: "Mia moral suasion, cadano le rigidita' di tutti"

 
 

Mondo

Mondo

La centrale nucleare di Chernobyl quarant'anni dopo l'esplosione del reattore

Mondo

Netanyahu: "Nostra superiorità sull'asse iraniano è stata provata, ma non abbiamo finito"

Mondo

A Gaza campi profughi infestati da parassiti, medico: "Ogni giorno casi di infezioni"

Mondo

Il Papa: "Non è mio interesse dibattere con Trump"

Mondo

New York, Mamdani annuncia la tassa sulla seconda casa per i super ricchi

Mondo

Tregua in Libano, l'esodo degli sfollati attraverso un ponte distrutto

Mondo

Gli sfollati libanesi che tornano nel sud del Paese dopo il cessate il fuoco

Mondo

Il Papa: «È possibile vivere in pace, continuo a testimoniarlo»

Mondo

Orbán: "Risultato delle elezioni chiaro e doloroso"

Mondo

Trump: "Non sono fan di papa Leone, non crede nella lotta alla criminalità"

Mondo

Ungheria, la folla esulta per Magyar, ride e si abbraccia a Budapest

Mondo

Affluenza record alle elezioni parlamentari in Ungheria

 
 

Fatti

Fatti

Migliaia di persone radunate in Angola per ascoltare la messa di Papa Leone

Fatti

Spari in una discoteca nel nord Barese, muore un 43enne

Fatti

Corteo anarchici a Roma, poliziotto ferito alla testa da una bottiglia di vetro

Fatti

Remigration, protesta femminista con chiavi e fischietti davanti al Tribunale di Milano

Fatti

Remigration, insulti a manifestanti della Lega prima dell'inizio dei cortei

Fatti

Il Papa: "In Libano obbligo morale di proteggere la popolazione civile"

Fatti

In centinaia sfilano per la pace a Sigonella

Fatti

In migliaia a corteo Roma in solidarietà con il popolo cubano

Fatti

"Non dimenticare un solo nome": a Roma la marcia silenziosa per i bambini di Gaza

Fatti

Brignone: "Non pensavo di riuscire a tornare, ma ora penso alla salute"

Fatti

Rogoredo, difesa Mansouri: "Il teste ha ribadito che Cinturrino lo colpì col martello"

Fatti

Missione compiuta per Artemis II: astronauti rientrati sulla Terra

 
 