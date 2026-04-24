Video
Mondo

Il principe Harry: "Il popolo ucraino ha compiuto qualcosa di straordinario"

Il principe Harry, ospite del Kiev Security Forum, ha elogiato la resistenza ucraina ed esortato il presidente russo Vladimir Putin a porre fine a oltre quattro anni di guerra, sollecitando al contempo gli Stati Uniti a svolgere un ruolo cruciale nei negoziati. "Presidente Putin, nessuna nazione trae beneficio dalla continua perdita di vite umane a cui stiamo assistendo", ha detto il reale britannico durante il suo intervento. "C'è ancora tempo per fermare questa guerra. Per impedire ulteriori sofferenze sia per gli ucraini che per i russi e per scegliere una strada diversa. Dopo anni di guerra, con immense perdite e scarsi risultati, è sempre più evidente che questa via non offre alcuna vittoria, solo ulteriori perdite", ha aggiunto il duca di Sussex, arrivato a sorpresa nella capitale. Si tratta della terza visita di Harry in Ucraina dall'inizio della guerra. Il secondogenito di re Carlo III - che a Kiev è arrivato anche per rappresentare la sua Fondazione Invictus Games, che aiuta i veterani feriti a recuperare attraverso lo sport - ha inoltre elogiato l'Halo Trust, un'organizzazione benefica per lo sminamento che era sostenuta da sua madre, la Principessa Diana. "Ma anche se le comunità si ricostruiscono e si sostengono a vicenda, i pericoli della guerra persistono. Campi, città e villaggi sono disseminati di mine antiuomo e ordigni inesplosi. Una minaccia silenziosa e persistente per i civili, anche molto tempo dopo la fine dei combattimenti. Organizzazioni come l'Halo Trust stanno svolgendo un lavoro straordinario per bonificare questi residui bellici, trasformando il pericolo in opportunità", ha concluso.

Italia

Italia

Bonelli: "Meloni ha poco da esultare, Ue ha espresso parere, non decisione"

Italia

Giorgetti: "Non chiedo di rompere il patto di stabilità, ma di essere flessibili"

Italia

Meloni: "Il dl sicurezza non e' pasticcio, trasformeremo i rilievi in un provvedimento ad hoc"

Italia

Meloni: "Non a mio agio se i leader religiosi fanno quel che dicono i politici"

Italia

Renzi: 'Spero che Salis partecipi alle primarie, c'è ancora un anno'

Italia

Meloni alla Camera: "Con extradazi a Hormuz conseguenze economiche imponderabili"

Italia

Meloni: "Né dimissioni né rimpasto, governiamo per cinque anni"

Italia

Caro Carburanti, Giorgetti: "Taglio accise sino al 1 maggio"

Italia

Gianmarco Mazzi ha giurato nelle mani del presidente Mattarella

Italia

Nella marea No Kings a Roma: «Siamo la generazione Gaza»

Italia

Salis: "Dagli agenti domande sulla manifestazione e nessun verbale"

Italia

Santanchè, Conte: "Ci sono voluti tre anni e un referendum per farla dimettere"

 
 

Mondo

Mondo

"Separati dall'Ice": la foto dell'americana Guzy vince il World Press Photo 2026

Mondo

Leone XIV: "Proteggere gli innocenti, non posso accettare la guerra"

Mondo

La centrale nucleare di Chernobyl quarant'anni dopo l'esplosione del reattore

Mondo

Iran, il sequestro di due navi a Hormuz in un video dei pasdaran

Mondo

Netanyahu: "Nostra superiorità sull'asse iraniano è stata provata, ma non abbiamo finito"

Mondo

A Gaza campi profughi infestati da parassiti, medico: "Ogni giorno casi di infezioni"

Mondo

Il Papa: "Non è mio interesse dibattere con Trump"

Mondo

New York, Mamdani annuncia la tassa sulla seconda casa per i super ricchi

Mondo

Tregua in Libano, l'esodo degli sfollati attraverso un ponte distrutto

Mondo

Gli sfollati libanesi che tornano nel sud del Paese dopo il cessate il fuoco

Mondo

Il Papa: «È possibile vivere in pace, continuo a testimoniarlo»

Mondo

Orbán: "Risultato delle elezioni chiaro e doloroso"

 
 

Fatti

Fatti

Danza sotto accusa, la verità di Lunetta: "Io sempre integra"

Fatti

"Il diavolo veste Prada 2", le star dell'atteso sequel alla premiere a Londra

Fatti

A Napoli presidio contro remigrazione: "Vannacci qui non sei benvenuto"

Fatti

Migliaia di persone radunate in Angola per ascoltare la messa di Papa Leone

Fatti

Spari in una discoteca nel nord Barese, muore un 43enne

Fatti

Corteo anarchici a Roma, poliziotto ferito alla testa da una bottiglia di vetro

Fatti

Remigration, protesta femminista con chiavi e fischietti davanti al Tribunale di Milano

Fatti

Remigration, insulti a manifestanti della Lega prima dell'inizio dei cortei

Fatti

Il Papa: "In Libano obbligo morale di proteggere la popolazione civile"

Fatti

In centinaia sfilano per la pace a Sigonella

Fatti

In migliaia a corteo Roma in solidarietà con il popolo cubano

Fatti

"Non dimenticare un solo nome": a Roma la marcia silenziosa per i bambini di Gaza

 
 