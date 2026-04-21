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A Gaza campi profughi infestati da parassiti, medico: "Ogni giorno casi di infezioni"

A mesi di distanza dall'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza, la situazione umanitaria nella Striscia è molto preoccupante. L'Idf non fa entrare tutti i camion necessari e la sanità è in estrema difficoltà. Il pediatra Hani al-Flait racconta di medicinali che mancano e della diffusione di malattie dovute a insetti e parassiti: "A ciò si aggiunge la carenza di cure adeguate per queste malattie", racconta. Nelle ultime ore, però, non si sono fermati neanche i raid aerei per mano dell'esercito israeliano. Sei palestinesi sono stati uccisi nella giornata del 21 aprile a Gaza in situazioni legate ad attività militari dello stato ebraico: è quanto riportato dall'agenzia Wafa citando le autorità sanitarie locali. La stessa fonte riferisce che le persone uccise nella Striscia dopo il 7 ottobre 2023 sono ora almeno 72.560.