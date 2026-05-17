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Droni russi colpiscono Odessa: almeno due feriti, tra cui un bambino di 11 anni

L'esercito russo ha lanciato una nuova ondata di attacchi contro l'Ucraina meridionale e orientale nelle prime ore del mattino del 19 maggio. A essere state prese di mira sono infrastrutture e aree residenziali nelle regioni di Odessa e Kharkiv. In quest'ultimo Oblast, i droni di Mosca hanno colpito il distretto di Novobavarsky, ferendo tre persone e danneggiando almeno 25 abitazioni private e un condominio, ha fatto sapere il sindaco Ihor Terekhov. Le squadre di soccorso hanno estratto due persone dalle macerie, mentre si teme che un'altra persona sia rimasta intrappolata. Nel distretto di Izmail, nella regione Odessa, invece, un attacco aereo notturno ha danneggiato le infrastrutture portuali, secondo quanto riferito dall'amministrazione locale. La maggior parte dei droni sono stati intercettati al di fuori delle aree residenziali. Tuttavia, a Odessa si registrano almeno due feriti tra cui un bambino di 11 anni. Negli ultimi giorni gli attacchi aerei si sono intensificati tra le due parti, con le trattative per arrivare a un cessate il fuoco che sono ancora in stallo.