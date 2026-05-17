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Russia, massiccio attacco ucraino con droni su Mosca e dintorni: almeno 4 morti

Nella notte tra il 17 e il 18 maggio l'esercito russo ha affermato di aver intercettato e distrutto circa 50 droni ad ala fissa lanciati dall'Ucraina sul Mare d'Azov. A riportare la notizia è la Tass che cita il ministero della Difesa di Mosca. I velivoli senza pilota sono stati abbattuti sulle regioni di Belgorod, Krasnodar, Kursk, Oryol, Rostov, Tula e Voronež, nonché sulla Repubblica di Crimea e sul Mar d'Azov. In totale si contano almeno quattro persone uccise negli ultimi attacchi. La guerra quindi non si ferma, con l'esercito russo che ha compiuto altri attacchi contro l'Ucraina, uno di questi, un bombardamento, ha colpito la regione di Kherson uccidendo una persona e ferendone altre nove. Dronti di Mosca hanno preso di mira le città di Dnipro e Odessa causando rispettivamente diciotto e due feriti. Si contanto anche danni materiali ad alcuni edifici. Al momento, nessuno dei feriti risulta essere in gravi condizioni. I recenti attacchi allontanano ancora di più le trattive, in stallo oramai da diversi mesi e a oltre quatto anni dall'inizio dell'invasione russa.