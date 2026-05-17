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Il momento in cui Israele intercetta le barche della Global Sumud Flotilla

Soldati dell'Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming, mostrata dal Times of Israel, mostra dei commando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro.

La Global Sumud Flotilla ha dichiarato di avere perso i contatti con una delle sue imbarcazioni dopo un intervento di Israele. "Due navi da guerra sono state avvistate nei pressi delle imbarcazioni nel Mediterraneo. Abbiamo perso i contatti con una delle nostre imbarcazioni, che è stata molestata dall'esercito israeliano", ha affermato l'unità di crisi della Flotilla, come riferisce Anadolu, secondo cui "la marina israeliana sta attaccando la Global Sumud Flotilla in acque internazionali" mentre secondo i media israeliani i soldati dell'Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Flotilla al largo delle acque di Cipro.

"La Flotilla, a 250 miglia da Gaza in acque internazionali, ha iniziato a essere fermata dai soldati israeliani. L'imbarcazione Sadabad, appartenente alla flottiglia, è stata sequestrata dalle forze di occupazione israeliane", si legge in un comunicato della Global Sumud Flotilla su X. Partita in aprile dalla Spagna e diretta a Gaza, la Flotilla era stata già intercettata da Israele in acque internazionali nei pressi dell'isola greca di Creta ma la scorsa settimana un nuovo convoglio di 54 imbarcazioni con circa.

Nelle ultime ore, Israele aveva avvertito i "partecipanti a questa provocazione a cambiare rotta e tornare immediatamente indietro". Secondo quanto riferito dai media israeliani, circa 100 partecipanti alla Flotilla - proveniente dalla Turchia - sono già stati arrestati. Si prevede che l'operazione per prendere il controllo di tutte le imbarcazioni richiederà diverse ore e potrebbe continuare fino a domani. Gli attivisti arrestati dovrebbero poi essere trasferiti nel porto israeliano di Ashdod. Secondo fonti citate dall'emittente panaraba "Al Jazeera", quattro navi da guerra israeliane che hanno effettuato gli arresti hanno ordinato alle persone a bordo della Flotilla di spegnere i motori.

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