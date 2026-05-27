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Russia-Ucraina, scambio quotidiano di attacchi via drone

Colpiti mercoledì 27 maggio a Sebastopoli la Banca centrale russa, a Odessa un edificio residenziale.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, inoltre, le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con un missile balistico aviolanciato Kinzhal e 147 droni di vario tipo. La difesa aerea Ucraina ha abbattuto 138 droni, sebbene siano stati registrati attacchi con il missile e nove Uav in sette diverse località. Lo riferisce l'Aeronautica militare Ucraina citata da Ukrainska Pravda.

Il missile Kinzhal è stato lanciato dalla regione di Lipetsk, in Russia. Aerei, unità missilistiche antiaeree, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobili delle forze di difesa ucraine sono stati impiegati per respingere l'attacco.

"Questa settimana ho preparato una lettera speciale indirizzata al presidente degli Stati Uniti e al Congresso. Ieri la lettera è stata ufficialmente consegnata alle istituzioni di Washington. È piuttosto raro che il leader di un altro Stato si rivolga contemporaneamente al presidente e al Congresso degli Stati Uniti con una lettera. Ma la situazione attuale richiede un'azione, un'azione rapida ed efficace. È importante che gli Stati Uniti ascoltino l'Ucraina", ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Comprendiamo che gran parte dell'attenzione mondiale sia attualmente concentrata sulla guerra in Iran. Ma anche la guerra qui in Europa deve finire: una guerra sanguinosa che è già al suo quinto anno su vasta scala", ha spiegato.