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Ambiente

Caldo torrido a Parigi, massima allerta nelle Rsa per proteggere gli anziani

Le strutture assumono "portatori d'acqua" impegnati solo a idratare i residenti. In Francia ci sono attualmente 54 dipartimenti in allerta rossa, record di temperatura e diversi decessi: l'eccezionale ondata di calore che sta colpendo il paese si è estesa ulteriormente oggi verso il nord-ovest, con oltre metà del territorio in allerta rossa, livello mai raggiunto prima. Cinque dipartimenti aggiuntivi - Calvados, Eure, Manche, Seine-Maritime e Somme - sono passati a metà giornata al livello di allerta più elevato definito da Meteo-France.

Altri 35 dipartimenti sono in allerta arancione: sommandoli ai 54 in allerta rossa oltre il 90 per cento della popolazione francese è esposto a temperature estreme ed eccezionali. La notte tra lunedì e martedì è stata inoltre la più calda mai registrata in Francia dall'inizio delle rilevazioni nel 1947, secondo Meteo-France. L'indicatore termico nazionale delle temperature minime, calcolato come media su 30 stazioni di riferimento, ha raggiunto i 21,6 gradi secondo i dati provvisori rilevati questa mattina.

Secondo Meteo-France, questa ondata di calore, dopo una prima verificatasi a maggio, è di intensità "eccezionale, simile a quella dell'agosto 2003", che provocò quasi 15mila morti in Francia, "ma di durata ancora incerta". Le persone più vulnerabili sono particolarmente esposte. A Carpentras, due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti ieri nell'auto di famiglia. Il giorno precedente, tre anziani sono deceduti nelle loro abitazioni in Gironda a causa del caldo intenso. Quaranta persone sono morte per annegamento in Francia dal 18 giugno, "principalmente giovani", ha dichiarato il primo ministro Sebastien Lecornu. Il capo del governo, che ha presieduto una nuova unità di crisi interministeriale con la partecipazione di 18 ministri, ha deplorato "una triste piaga" riguardo agli annegamenti.

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