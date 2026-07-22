Video
Fatti

Meloni: “Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche i minorenni”

Il governo cambia le regole sull'imputabilità dei minori: dai 14 ai 18 anni la capacità di intendere e di volere sarà presunta fino a prova contraria. È quanto prevede il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri, che modifica l'articolo 98 del Codice penale invertendo l'onere della prova: non sarà più il giudice a dover accertare caso per caso la capacità del minore, ma spetterà alla difesa dimostrarne l'eventuale assenza. Il provvedimento dovrà ora essere esaminato dal Parlamento.

«Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne», ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio. La premier ha rivendicato la linea dell'esecutivo contro la criminalità giovanile, ricordando le misure già introdotte con il decreto Caivano, dall'arresto dei minori trovati in possesso di armi all'inasprimento delle pene per i danneggiamenti di gruppo. «La fermezza da sola non basta, ma nemmeno le alternative senza fermezza risolvono il problema», ha affermato.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha definito la riforma «il tassello finale» di un percorso avviato con il decreto Caivano. Ha precisato che non cambia l'età dell'imputabilità, che resta fissata a 14 anni, né vengono aumentate le pene: la novità consiste nell'introduzione di una «presunzione relativa», superabile con prova contraria.

Il provvedimento ha suscitato le critiche delle opposizioni. Per il responsabile Sicurezza del Pd, Matteo Mauri, la riforma «criminalizza un'intera generazione» e privilegia «propaganda e repressione» rispetto agli interventi sul disagio giovanile. La capogruppo dem alla Camera, Chiara Braga, ha accusato il governo di essere «forte con i deboli», mentre Angelo Bonelli (Avs) ha parlato di una «deriva autoritaria» e del fallimento delle politiche adottate finora.

 

Italia

Italia

Piantedosi: "Bologna? Non abbiamo timore di nulla"

Italia

M5s occupano banchi per caso Delmastro, cartelli: “Fuori le chat”

Italia

Bologna, muore dopo essere stato ammanettato dalla polizia

Italia

Conte: “Destra fa sciacallaggio su caso Roggero”

Italia

La Russa: “Spiace per le parole del fratello di Borsellino, ci vuole rispetto per tutti”

Italia

Caso Roggero, Salvini: "Grazia? Nessuna pressione su Mattarella, deciderà liberamente"

Italia

Caso Roggero, Salvini: "Sarei orgoglioso di poterlo candidare"

Italia

Ponte Morandi, Castellucci condannato a 12 anni: la lettura della sentenza

Italia

Salvini: "Attacchi di Trump non devono compromettere i rapporti diplomatici"

Italia

Tajani: "Trump incomprensibile, ma i rapporti con gli Usa sono solidi e andranno avanti"

Italia

Meloni: “Soddisfatta del G7, convergenze non scontate un'ottima notizia”

Italia

Meloni: "Vannacci? Per vincere governare bene, il resto sono alchimie"

 
 

Mondo

Mondo

Usa, dodicesima ondata consecutiva di attacchi contro l'Iran

Mondo

Violento incendio nel sud-est della Francia: oltre 12mila persone evacuate

Mondo

Inondazioni nel sud del Brasile, isolate alcune comunità

Mondo

Stati Uniti, Trump alla base di Dover per rendere omaggio i caduti in Iran

Mondo

Le immagini degli ultimi attacchi Usa in Iran

Mondo

Ucraina, attacco russo su Zaporizhzhia: almeno due morti. Si dimette il capo dell'esercito

Mondo

Regno Unito, Burnham: "La sfida è restituire stabilità al Paese"

Mondo

Almeno 1200 evacuati nell'incendio scoppiato a 100 km da Madrid

Mondo

Scontri a Buenos Aires dopo la sconfitta dell'Argentina ai Mondiali

Mondo

La festa nelle piazze spagnola per la vittoria dei Mondiali 2026

Mondo

Iran, Centcom: “Colpiti infrastrutture militari e depositi di armi sotterranei”

Mondo

Trump si scaglia contro Nbc e Abc e minaccia di revocare le loro licenze

 
 

Fatti

Fatti

La mamma del ventenne morto buttandosi dal balcone dopo una perquisizione: "Io non perdono"

Fatti

Schlein: “Accise mobili contro il caro-carburanti, il governo ci ascolti”

Fatti

Yossra Fakir, nipote di Abderrahim: "Mio zio era una persona buona, un uomo con valori, con rispetto e con dignità"

Fatti

Fine vita, l'ultimo appello al Parlamento di Laura Santi

Fatti

Fakir, la nipote: "Ci dissociamo dalle violenze, Bologna non merita questo"

Fatti

Scontri a Bologna tra manifestanti e agenti nella piazza per Fakir

Fatti

La nipote di Fakir: "Mio zio non era un numero, era una persona"

Fatti

Bolzano, crolla parte del Tribunale di Bolzano: sfiorata la tragedia

Fatti

L'Odissea, arriva al cinema il nuovo film di Nolan

Fatti

Mattarella ad Andria per il decennale della strage ferroviaria

Fatti

Condannato per stupro e lesioni: «Nel processo si è cercato di togliere credibilità alla donna»

Fatti

A Lampedusa il Papa attraversa da solo la porta d'Europa

 
 