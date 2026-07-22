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Morte di Fakir, medico legale: "Su di lui esame molto complesso, attesa per gli esiti"

"È stato un esame molto complesso, bisogna attendere gli esiti degli approfondimenti eseguiti". Lo ha detto il medico legale Benedetto Vergari, consulente dei quattro volontari della Croce Rossa presenti in via Svevo domenica scorsa quando è morto il 42enne Abderrahim Fakir, al termine dell'autopsia. L'esame, durato sei ore, si è concluso nel pomeriggio del 24 luglio intorno alle 17. "Non possiamo dire niente - si è limitato a dire Vergari - è una questione di rispetto per quello che è accaduto e segreto professionale. È stato un esame molto particolareggiato e approfondito ma è un caso molto complesso e bisogna attendere". "Non sono un medico legale, ma ritengo che ci possa essere un indubitabile quadro asfittico da compressione. Ma bisognerà attendere le conclusioni peritarli". Ha dichiarato all'Ansa l'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo, in merito all'autopsia. ''Ringrazio il professor Fineschi, nostro consulente, per il contributo che sta dando per il raggiungimento della verità sulla morte di Fakir'', ha sottolineato Anselmo. Sempre il 24 luglio, lambasciatore italiano a Rabat, Pasquale Salzano, ha incontrato a Casablanca la vedova di Abderrahim Fakir. Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata italiana in Marocco. La visita si è svolta su indicazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

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