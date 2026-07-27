Video
Mondo

Incendi in Francia, la devastazione della cittadina di Le Porge

La Francia affronta una delle più gravi emergenze incendi degli ultimi anni. Il presidente Emmanuel Macron presiederà lunedì mattina una riunione interministeriale di crisi, convocata mentre le fiamme continuano ad avanzare nel sud-ovest del Paese, in particolare nella Gironda, nelle Landes e nel Var. Il comune di Le Porge è uno dei centri più devastati dall’incendio partito nell’area di Saumos e propagatosi nella Gironda. Secondo l’ultimo elenco pubblicato dal Comune, risultano 152 abitazioni danneggiate o distrutte. Le autorità locali avevano inizialmente parlato di circa 150 case; altre ricognizioni giornalistiche hanno riportato fino a 175 edifici bruciati.

Nella sola Gironda sono state evacuate circa 220 mila persone. Il fronte del fuoco si è spinto fino a una quindicina di chilometri da Bordeaux, mentre particolarmente colpita è l’area turistica intorno al bacino di Arcachon. «È una strategia da tempo di guerra: siamo costantemente sotto attacco e dobbiamo portare tutti in salvo», ha spiegato un rappresentante della Federazione nazionale dei vigili del fuoco.

La prefetta Sophie Brocas ha escluso un rientro immediato degli sfollati: «Non torneranno nelle loro case finché il rogo non sarà domato». Ha inoltre invitato i turisti a evitare la Gironda e chi si trova già nella zona a valutare un’altra destinazione, anche per il rischio di un nuovo aumento delle temperature.

Dall’inizio dell’anno in Francia sono bruciati circa 115 mila ettari. Un bilancio «davvero eccezionale», secondo il ministro dell’Interno Laurent Nunez. Ogni giorno i pompieri sono impegnati contemporaneamente su 30 o 40 fronti, mentre i roghi registrati nel Paese hanno già superato quota 13 mila. Considerando anche la Spagna, il numero complessivo degli evacuati ha oltrepassato le 325 mila persone.

Italia

Italia

Lepore: "Bologna ferita al Pilastro, la città chiede verità e giustizia per la famiglia"

Italia

Piantedosi: "Bologna? Non abbiamo timore di nulla"

Italia

M5s occupano banchi per caso Delmastro, cartelli: “Fuori le chat”

Italia

Bologna, muore dopo essere stato ammanettato dalla polizia

Italia

Conte: “Destra fa sciacallaggio su caso Roggero”

Italia

La Russa: “Spiace per le parole del fratello di Borsellino, ci vuole rispetto per tutti”

Italia

Caso Roggero, Salvini: "Grazia? Nessuna pressione su Mattarella, deciderà liberamente"

Italia

Caso Roggero, Salvini: "Sarei orgoglioso di poterlo candidare"

Italia

Ponte Morandi, Castellucci condannato a 12 anni: la lettura della sentenza

Italia

Salvini: "Attacchi di Trump non devono compromettere i rapporti diplomatici"

Italia

Tajani: "Trump incomprensibile, ma i rapporti con gli Usa sono solidi e andranno avanti"

Italia

Meloni: “Soddisfatta del G7, convergenze non scontate un'ottima notizia”

 
 

Mondo

Mondo

I teatri condominiali riconosciuti patrimonio dell'umanità Unesco

Mondo

Trump sul filo dell'ironia: "Pronto a candidarmi alle prossime elezioni"

Mondo

India, a Mumbai la protesta degli studenti contro il ministro dell'Istruzione

Mondo

Maxi incendio devasta il sud-ovest della Francia

Mondo

La Bce presenta i design delle nuove banconote e apre il voto per i cittadini

Mondo

Russia, droni ucraini contro i magazzini Wildberries a San Pietroburgo

Mondo

Usa, dodicesima ondata consecutiva di attacchi contro l'Iran

Mondo

Violento incendio nel sud-est della Francia: oltre 12mila persone evacuate

Mondo

Inondazioni nel sud del Brasile, isolate alcune comunità

Mondo

Stati Uniti, Trump alla base di Dover per rendere omaggio i caduti in Iran

Mondo

Le immagini degli ultimi attacchi Usa in Iran

Mondo

Ucraina, attacco russo su Zaporizhzhia: almeno due morti. Si dimette il capo dell'esercito

 
 

Fatti

Fatti

Gargano, incendio domato dopo l'evacuazione dei turisti

Fatti

Aereo militare A400M effettua primo lancio antincendio nel sud-ovest della Francia

Fatti

La sorella di Fakir: "Ho urlato vendetta, ma non è una parola che mi appartiene"

Fatti

Furgone sulla folla al Pride, il sindaco di Berlino: "Un atto terribile"

Fatti

Fakir, "sangue nelle vie aeree nelle morti per meccanismi asfittici compressivi"

Fatti

Spagna, continua la battaglia contro gli incendi: migliaia di evacuati

Fatti

Fakir, nuovo video dai familiari: "Dimostra che era tranquillo"

Fatti

Morte di Fakir, medico legale: "Su di lui esame molto complesso, attesa per gli esiti"

Fatti

Fine vita, l’Emilia-Romagna approva la legge sul suicidio medicalmente assistito

Fatti

La mamma del ventenne morto buttandosi dal balcone dopo una perquisizione: "Io non perdono"

Fatti

Meloni: “Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche i minorenni”

Fatti

Schlein: “Accise mobili contro il caro-carburanti, il governo ci ascolti”

 
 