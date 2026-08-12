Video
Fatti

La sorella di Fakir: "Ho urlato vendetta, ma non è una parola che mi appartiene"

"Pochi giorni fa, mi sono trovata davanti a una scena che nessuna sorella al mondo dovrebbe mai essere costretta a vedere". Con queste parole, la sorella di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni morto mentre veniva immobilizzato da due agenti di polizia domenica 19 luglio, è intervenuta sabato sera al Pilastro, durante la veglia e cena comunitaria in memoria del fratello.

Quando ha visto il corpo del fratello, "non ero più in me", ha raccontato, "e la disperazione mi ha fatto urlare una parola terribile: ho detto che volevo vendetta. Sono qui stasera guardandovi negli occhi, per dirvi che quella parola non appartiene al mio cuore. Non ero io a parlare in quel momento, era il mio strazio". Ha poi aggiunto: "Non vogliamo vendetta, la vendetta porta solo altra rabbia, altra distruzione. Quello che chiediamo, con ogni fibra del nostro essere, è una cosa: solo giustizia". 

Sabato è stato diffuso un nuovo video che mostra delle chiazze di sangue sotto il cranio di Fakir e anche sul volto, mentre l'agente della scientifica rimuove il lenzuolo, dopo il suo decesso. 

Domenica 26 luglio è previsto un altro corteo per ricordare l'uomo. Intanto, la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco della città Matteo Lepore, dopo le minacce ricevute sui social. Il sindaco ha presentato in Questura una denuncia-querela sabato mattina di fronte agli insulti come «Lepore ti vogliamo come Fakir», o anche attacchi inviati privatamente, comprese minacce di morte. 

LEGGI L'ARTICOLO

 

Italia

Italia

Salvini contro Ranucci: "Via da Report finché non si è fatta chiarezza"

Italia

Spagna, al via i controlli negli aeroporti per chi arriva dall'Italia

Italia

Landini: “Fidanza ha preso colpo di sole, la Cgil non si gira mai dall'altra parte”

Italia

Gualtieri: "Responsabilità del Viminale su Spin Time? La posizione dei partiti è nota"

Italia

Delmastro, negato l'uso delle chat: le proteste di Avs e M5s

Italia

Delmastro, la Camera nega alla Procura l'acquisizione delle chat

Italia

Ex Ilva, De Palma (Fiom): "Jindal? Tema è garantire lavoro e decarbonizzazione"

Italia

Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma

Italia

Lepore: "Bologna ferita al Pilastro, la città chiede verità e giustizia per la famiglia"

Italia

Piantedosi: "Bologna? Non abbiamo timore di nulla"

Italia

M5s occupano banchi per caso Delmastro, cartelli: “Fuori le chat”

Italia

Bologna, muore dopo essere stato ammanettato dalla polizia

 
 

Mondo

Mondo

La distruzione del terremoto in Colombia vista dall'alto a Cali

Mondo

Gli studenti di Gaza alla Sapienza di Roma: "Sognamo di tornare a casa"

Mondo

Caldo record, in Inghilterra la siccità si vede dal satellite

Mondo

Maxi afflusso di meduse, bloccati i reattori della principale centrale nucleare francese

Mondo

Terremoto in Colombia, le immagini dei danni a Cali e Bogotà

Mondo

Terremoto in Colombia, il presidente: "La priorità è salvare le persone sotto le macerie"

Mondo

Terremoto in Colombia, residente a Bogotà: "Ha cominciato a tremare e non smetteva"

Mondo

Canada, fiamme e colonne di fumo nella Columbia Britannica

Mondo

India, salgono a 100 i morti nelle inondazioni nel nord-est del Paese

Mondo

Netanyahu respinge piano Usa: "No a ritiro Idf senza disarmo Hamas"

Mondo

Odessa sotto attacco, i soccorritori in azione

Mondo

Zelensky a Belgrado: "L'Ucraina non ha più centrali elettriche intatte"

 
 

Fatti

Fatti

Nuova bocca eruttiva sull'Etna, si è aperta nella Valle del Bove

Fatti

Aia, Orsato: “L’arbitro torni al centro delle decisioni”

Fatti

Dal Tevere in secca riemergono i resti di un ponte romano

Fatti

Anna Foglietta a Spin Time: "Bimbi e persone malate dormono in strada, intollerabile"

Fatti

Salvini: "Chiederemo contributo alle banche, un 5% sugli utili per i prossimi tre anni"

Fatti

Salvini: "Non prendiamo lezioni da Berlino o Madrid, sistemassero loro problemi"

Fatti

Ebola in Congo, Oms: "Quasi 2000 morti e 4000 persone contagiate"

Fatti

Itaca, l'isola greca pronta al boom turistico dopo l'Odissea di Nolan

Fatti

Il fattore umano, "Goodbye human": l’Ia al servizio della guerra

Fatti

Ketticè diretto da Giovanni Tortorici in concorso al Locarno Film Festival

Fatti

Il Po è in secca, il livello del fiume a Cremona visto dall'alto

Fatti

A luglio 2026 caldo record per la superficie dei mari

 
 