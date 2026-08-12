Video

Fatti

Schlein: “Accise mobili contro il caro-carburanti, il governo ci ascolti”

"Il governo riattivi il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini l'extragettito Iva incassato con l'aumento del prezzo dei carburanti." È la proposta lanciata dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, intervenuta a margine della Festa dell'Unità di Bagno a Ripoli (Firenze). La leader dem ha criticato l'esecutivo per aver riunito il Consiglio dei ministri «senza affrontare, ancora una volta, il problema della benzina, tornata a costare oltre due euro al litro».

Schlein ha sottolineato che il rincaro di benzina e gasolio pesa su milioni di italiani, dai lavoratori che utilizzano l'auto ogni giorno alle famiglie in partenza per le vacanze. Per questo ha chiesto al governo Meloni di introdurre il meccanismo delle accise mobili, così da destinare ai cittadini parte delle maggiori entrate fiscali generate dall'aumento dei prezzi dei carburanti. «Sono questi i problemi concreti che gli italiani si aspettano che il governo affronti. Basta propaganda», ha concluso.