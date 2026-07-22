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Fakir, nuovo video dai familiari: "Dimostra che era tranquillo"

C'è attesa per l'autopsia di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina morto domenica scorsa a Bologna dopo un intervento della polizia. Solo l'esame autoptico potrà chiarire i molti dubbi di questi giorni. Per quali cause è morto l'uomo? Intanto nei video diffusi dall'avvocato della famiglia, la ricostruzione degli attimi antecedenti all'intervento contenitivo delle forze dell'ordine. Fakir è a terra, non sembra rappresentare un pericolo per chi gli sta intorno