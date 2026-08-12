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Maxi incendio devasta il sud-ovest della Francia

È ancora fuori controllo l’incendio che da mercoledì devasta la Gironda, nel sud-ovest della Francia. Le fiamme, partite da Saumos e spinte da venti forti, hanno già percorso oltre 12.500 ettari di foresta e raggiunto la penisola di Cap Ferret, una delle mete turistiche più frequentate dell’Atlantico. In due giorni circa 44mila persone, tra residenti e vacanzieri, sono state evacuate. La prefetta Sophie Brocas ha disposto lo sgombero totale di Cap Ferret e di diversi comuni vicini, con partenze organizzate lungo l’unica strada di accesso e attraverso navette marittime. «La mia priorità è proteggere le vite umane», ha dichiarato, definendo il rogo «gigantesco, imprevedibile e vorace». Almeno 53 abitazioni e un campeggio sono stati distrutti. Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez lo ha definito «il più grande incendio della stagione». Le autorità temono che il vento possa spingere ancora il fronte del fuoco e riaccendere lo scenario vissuto nella regione nell’estate del 2022. Nelle vicine Landes un altro incendio ha bruciato oltre 2.600 ettari e costretto circa 23mila persone a lasciare le proprie case. Migliaia di vigili del fuoco restano impegnati nel contenimento dei roghi.