Video
Mondo

Maxi incendio devasta il sud-ovest della Francia

È ancora fuori controllo l’incendio che da mercoledì devasta la Gironda, nel sud-ovest della Francia. Le fiamme, partite da Saumos e spinte da venti forti, hanno già percorso oltre 12.500 ettari di foresta e raggiunto la penisola di Cap Ferret, una delle mete turistiche più frequentate dell’Atlantico. In due giorni circa 44mila persone, tra residenti e vacanzieri, sono state evacuate. La prefetta Sophie Brocas ha disposto lo sgombero totale di Cap Ferret e di diversi comuni vicini, con partenze organizzate lungo l’unica strada di accesso e attraverso navette marittime. «La mia priorità è proteggere le vite umane», ha dichiarato, definendo il rogo «gigantesco, imprevedibile e vorace». Almeno 53 abitazioni e un campeggio sono stati distrutti. Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez lo ha definito «il più grande incendio della stagione». Le autorità temono che il vento possa spingere ancora il fronte del fuoco e riaccendere lo scenario vissuto nella regione nell’estate del 2022. Nelle vicine Landes un altro incendio ha bruciato oltre 2.600 ettari e costretto circa 23mila persone a lasciare le proprie case. Migliaia di vigili del fuoco restano impegnati nel contenimento dei roghi.

Italia

Italia

Piantedosi: "Bologna? Non abbiamo timore di nulla"

Italia

M5s occupano banchi per caso Delmastro, cartelli: “Fuori le chat”

Italia

Bologna, muore dopo essere stato ammanettato dalla polizia

Italia

Conte: “Destra fa sciacallaggio su caso Roggero”

Italia

La Russa: “Spiace per le parole del fratello di Borsellino, ci vuole rispetto per tutti”

Italia

Caso Roggero, Salvini: "Grazia? Nessuna pressione su Mattarella, deciderà liberamente"

Italia

Caso Roggero, Salvini: "Sarei orgoglioso di poterlo candidare"

Italia

Ponte Morandi, Castellucci condannato a 12 anni: la lettura della sentenza

Italia

Salvini: "Attacchi di Trump non devono compromettere i rapporti diplomatici"

Italia

Tajani: "Trump incomprensibile, ma i rapporti con gli Usa sono solidi e andranno avanti"

Italia

Meloni: “Soddisfatta del G7, convergenze non scontate un'ottima notizia”

Italia

Meloni: "Vannacci? Per vincere governare bene, il resto sono alchimie"

 
 

Mondo

Mondo

India, a Mumbai la protesta degli studenti contro il ministro dell'Istruzione

Mondo

La Bce presenta i design delle nuove banconote e apre il voto per i cittadini

Mondo

Russia, droni ucraini contro i magazzini Wildberries a San Pietroburgo

Mondo

Usa, dodicesima ondata consecutiva di attacchi contro l'Iran

Mondo

Violento incendio nel sud-est della Francia: oltre 12mila persone evacuate

Mondo

Inondazioni nel sud del Brasile, isolate alcune comunità

Mondo

Stati Uniti, Trump alla base di Dover per rendere omaggio i caduti in Iran

Mondo

Le immagini degli ultimi attacchi Usa in Iran

Mondo

Ucraina, attacco russo su Zaporizhzhia: almeno due morti. Si dimette il capo dell'esercito

Mondo

Regno Unito, Burnham: "La sfida è restituire stabilità al Paese"

Mondo

Almeno 1200 evacuati nell'incendio scoppiato a 100 km da Madrid

Mondo

Scontri a Buenos Aires dopo la sconfitta dell'Argentina ai Mondiali

 
 

Fatti

Fatti

Fakir, nuovo video dai familiari: "Dimostra che era tranquillo"

Fatti

Morte di Fakir, medico legale: "Su di lui esame molto complesso, attesa per gli esiti"

Fatti

Fine vita, l’Emilia-Romagna approva la legge sul suicidio medicalmente assistito

Fatti

La mamma del ventenne morto buttandosi dal balcone dopo una perquisizione: "Io non perdono"

Fatti

Meloni: “Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche i minorenni”

Fatti

Schlein: “Accise mobili contro il caro-carburanti, il governo ci ascolti”

Fatti

Yossra Fakir, nipote di Abderrahim: "Mio zio era una persona buona, un uomo con valori, con rispetto e con dignità"

Fatti

Fine vita, l'ultimo appello al Parlamento di Laura Santi

Fatti

Fakir, la nipote: "Ci dissociamo dalle violenze, Bologna non merita questo"

Fatti

Scontri a Bologna tra manifestanti e agenti nella piazza per Fakir

Fatti

La nipote di Fakir: "Mio zio non era un numero, era una persona"

Fatti

Bolzano, crolla parte del Tribunale di Bolzano: sfiorata la tragedia

 
 