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Gargano, incendio domato dopo l'evacuazione dei turisti

È sotto controllo l’incendio divampato sulle colline di Peschici, nel Gargano, dopo una notte di monitoraggio nelle strutture ricettive e nelle aree più vicine alle fiamme. «I turisti che si erano allontanati sono rientrati. La situazione è totalmente sotto controllo», ha detto il sindaco della città pugliese, Luigi D’Arenzo. Nelle prime ore del mattino del 27 luglio sono tornati in azione anche i Canadair, impegnati a spegnere piccoli focolai rimasti nella boscaglia e nelle zone più impervie, prima dell’avvio delle operazioni di bonifica a terra.

Durante l’emergenza, i mezzi navali della Guardia di Finanza hanno contribuito all’evacuazione dei bagnanti sorpresi dall’avanzare del fuoco verso il litorale. Nove persone, tra cui donne e bambini, sono state tratte in salvo. Gli equipaggi hanno inoltre recuperato due civili caduti accidentalmente in mare durante le concitate operazioni di imbarco.

Pesante il bilancio economico tracciato da Assoturismo Capitanata, che stima in circa 10 milioni di euro i danni per le imprese. «A essere colpito è stato uno dei patrimoni naturalistici e turistici più preziosi della Puglia», denuncia l’associazione, chiedendo alla Regione un piano strutturale antincendio. Alberghi, campeggi e villaggi turistici non sarebbero gli unici a pagare il prezzo dei roghi: a rischio c’è l’intero indotto, dagli stabilimenti balneari ai ristoranti, fino alle guide e alle attività commerciali. «È arrivato il momento di superare la logica dell’emergenza permanente».