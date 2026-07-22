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Spagna, continua la battaglia contro gli incendi: migliaia di evacuati

Circa 250.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. In Francia, il ministro dell'Interno ha annunciato 167.000 persone evacuate in Gironda, nel sud-ovest del Paese, a cui si aggiungono 30.000 evacuati poco più a sud, nel dipartimento delle Lande. Da parte sua, il ministero dell'Interno spagnolo ha annunciato 10.000 evacuazioni ulteriori, portando il totale a 45.000 nel Paese. 

"L'Europa è al fianco di Francia e Spagna di fronte ai devastanti incendi che stanno imperversando in questi Paesi", ha affermato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, annunciando l'arrivo in Spagna di quattro velivoli di supporto. Cinque aerei e due elicotteri della flotta europea sono attualmente dispiegati in Francia e altri quattro arriveranno oggi in Spagna, ha precisato la presidente in un messaggio sui social media.

"Copernicus sta inoltre fornendo mappe di emergenza a supporto degli interventi in entrambi i Paesi", ha dichiarato Von der Leyen, concludendo con un ringraziamento ai vigili del fuoco, "che stanno coraggiosamente combattendo le fiamme", e a tutte le persone evacuate.

La Commissione europea ha poi fatto sapere di aver mobilitato quattro aerei Canadair per contribuire alla lotta contro gli incendi in Spagna, due dalla Grecia e due dall'Italia, dopo che il governo spagnolo ha attivato giovedì sera il meccanismo europeo di protezione civile per richiedere maggiori risorse antincendio ai suoi partner dell'Ue.

I quattro aerei Canadair fanno parte della flotta di riserva strategica dell'Unione europea, che comprende 22 aerei, cinque elicotteri e 777 vigili del fuoco preposizionati in diversi paesi, in particolare nelle aree in cui si prevede un rischio maggiore di Incendi. Parallelamente, anche Bruxelles ha dispiegato tre aerei (due dal Portogallo e uno dalla Croazia) e due elicotteri (dalla Slovacchia e dalla Repubblica Ceca) dalla sua flotta di riserva per contribuire alla lotta contro gli Incendi attivi in Francia. 

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