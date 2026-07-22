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La mamma del ventenne morto buttandosi dal balcone dopo una perquisizione: "Io non perdono"

"Io non perdono a quello che ha fatto arrivare mio figlio a morire, ad ammazzarsi. Perché mio figlio è depresso. Ho chiesto sempre aiuto per il ricovero, ma nessuno ha sentito e nessuno è intervenuto. Lo dicevo anche a chi veniva, di fare il loro il lavoro ma di fare piano. È un ragazzo ed è depresso. Io non lo perdono per il resto della vita, muoia con la coscienza sua. Avrà figli e assaggia l'amaro quello che ho assaggiato io" queste le parole della madre di Mohamed Amin Bessioud, il ragazzo che è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva durante una perquisizione dei Carabinieri. I militari, secondo quanto riportato dall’Ansa, avrebbero trovato della droga – la madre del giovane smentisce – e proceduto ad ammanettare il ragazzo che, dopo essersi scagliato contro uno degli agenti, si sarebbe lanciato dal balcone. «Mio figlio soffriva di depressione ed era spaventato dai controlli, si sentiva tormentato da uno dei militari. Ho aperto la porta della stanza e l'ho visto lanciarsi dal balcone: non sono riuscita a salvarlo», ha detto la mamma.