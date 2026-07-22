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La Bce presenta i design delle nuove banconote e apre il voto per i cittadini

La Banca centrale europea ha svelato i dieci progetti finalisti per la nuova serie di banconote in euro, la prima riprogettazione completa dall’introduzione della moneta unica nel 2002. Le proposte ruotano attorno a due temi: “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”. Tra i soggetti compaiono Beethoven, Marie Curie e Leonardo da Vinci, ma anche il martin pescatore, il picchio muraiolo, il Parlamento europeo e la sede della Bce. Ora la scelta passa anche ai cittadini, che potranno esprimere la propria preferenza attraverso un sondaggio online aperto fino al 21 settembre. In parallelo, una società indipendente consulterà un campione rappresentativo della popolazione dell’area euro. «Le banconote in euro non sono un semplice mezzo di pagamento: sono una delle espressioni più tangibili dell’Europa», ha dichiarato la presidente Christine Lagarde. «Coniugando bellezza e significato, rinsalderanno la nostra identità comune». Il concorso ha raccolto oltre 1.200 candidature. Venticinque grafici sono stati invitati a sviluppare le proprie idee, poi valutate da una giuria di 21 esperti di grafica, storia, comunicazione e neuroscienze. La decisione finale è attesa entro la fine dell’anno e terrà conto del parere della giuria, delle valutazioni tecniche e dei risultati delle consultazioni pubbliche. Il progetto vincitore sarà successivamente sviluppato e sottoposto a test prima della produzione. Le nuove banconote avranno sistemi di sicurezza più avanzati, saranno più accessibili per le persone con problemi visivi e verranno realizzate con materiali e processi più sostenibili. Le vecchie serie conserveranno comunque il proprio valore e continueranno a circolare accanto alle nuove.

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