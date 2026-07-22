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Trump sul filo dell'ironia: "Pronto a candidarmi alle prossime elezioni"

"Ho vinto tre volte e lo farò di nuovo". Lo ha annunciato il presidente Usa Donald Trump indossando il cappellino rosso della prossima campagna elettorale datata 2028 durante la cena dei corrispondenti della Casa bianca. Per Trump si tratterebbe della candidatura al quarto mandato, contando dunque come terzo quello del 2020, quando le elezioni sono state vinte dal candidato democratico Joe Biden.

Il presidente ha definito «questo posto» come «il più grande gruppo di persone affette da sindrome da ossessione per Trump» e si è lamentato del fatto che «il 93 per cento delle notizie su di me sono negative».

Al Waldorf Astoria è stata per il tycoon un’altra, ennesima, occasione per attaccare gli avversari politici, criticare i giornalisti e minacciare Teheran. D’altronde la portavoce della Casa bianca, Karoline Leavitt, aveva preannunciato «un mix di toni unificanti ma al tempo stesso feroci». Gli avversari presi di mira sono stati la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez, il cantautore e re del rock Bruce Springsteen, il giornalista Don Lemon, oltre ai «terribili» i conduttori televisivi Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon e Stephen Colbert.

Mentre l'associazione dei corrispondenti ha deciso di non rimanere in silenzio e di inviare alcuni messaggi al presidente, proiettando un video sulla libertà di espressione e assegnando un premio al gruppo di giornalisti del Wall Street Journal che ha rivelato la storia della lettera di auguri del 2003 inviata da Donald Trump al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein.

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