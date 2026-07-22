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Russia, droni ucraini contro i magazzini Wildberries a San Pietroburgo

Tre persone sono rimaste ferite in un attacco con droni contro un magazzino di Wildberries a Novosaratovka, nella regione di Leningrado, a nord-est di San Pietroburgo. L’incursione ha provocato un incendio nella struttura, poi domato dai soccorritori. Wildberries è il principale gruppo russo dell’e-commerce, spesso paragonato ad Amazon, e gestisce oltre metà degli ordini online del Paese. Non è il primo attacco contro i suoi centri logistici: nei giorni scorsi altri magazzini erano stati colpiti nelle regioni di Mosca, Tambov, Krasnodar e Stavropol, con almeno nove morti e numerosi feriti. Kiev sostiene che alcune delle strutture prese di mira siano coinvolte nella fornitura di equipaggiamenti e componenti tecnici all’esercito russo. Il Cremlino respinge l’accusa e parla invece di attacchi contro obiettivi civili. Un’analisi dell’Associated Press ha però rilevato sul sito di Wildberries la vendita di giubbotti antiproiettile, elmetti, radio e altri dispositivi utilizzabili anche in ambito militare, alcuni dei quali pubblicizzati come testati durante la cosiddetta “operazione militare speciale”. Gli attacchi rientrano nella strategia ucraina di colpire in profondità la logistica e l’economia di guerra russa.