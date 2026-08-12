Video
Mondo

Marocco: tensione al confine con Ceuta con le forze dell'ordine

Nuovi scontri si sono verificati all’alba lungo le frontiere tra il Marocco e le enclavi spagnole di Ceuta e Melilla, durante diversi tentativi di ingresso. A denunciarlo è l’Associazione marocchina per i diritti umani, secondo cui a Fnideq gruppi di persone hanno cercato di forzare la recinzione che separa il territorio marocchino da Ceuta, lanciando pietre contro le forze di sicurezza.

Gli agenti sono riusciti inizialmente a respingere i manifestanti, tornati poco dopo in numero maggiore. Per disperderli sono stati utilizzati gas lacrimogeni. Nel corso delle tensioni sarebbero stati incendiati almeno sei veicoli. L’afflusso verso la zona di confine è proseguito per tutta la notte, con arrivi da diverse aree del Marocco.

Scontri sono stati segnalati anche nei pressi del valico di Beni Nsar, nella provincia di Nador, dove centinaia di giovani, tra cui numerosi minorenni, hanno tentato di raggiungere Melilla scavalcando la barriera o passando dal porto. Secondo l’associazione, diversi giovani e membri delle forze ausiliarie sono rimasti feriti, mentre numerose persone sono state arrestate. Alcune decine sarebbero riuscite a entrare nell’enclave spagnola. Tre mezzi delle autorità, compreso un veicolo per il trasporto dei detenuti, sarebbero stati dati alle fiamme.

Italia

Italia

Salvini contro Ranucci: "Via da Report finché non si è fatta chiarezza"

Italia

Spagna, al via i controlli negli aeroporti per chi arriva dall'Italia

Italia

Landini: “Fidanza ha preso colpo di sole, la Cgil non si gira mai dall'altra parte”

Italia

Gualtieri: "Responsabilità del Viminale su Spin Time? La posizione dei partiti è nota"

Italia

Delmastro, negato l'uso delle chat: le proteste di Avs e M5s

Italia

Delmastro, la Camera nega alla Procura l'acquisizione delle chat

Italia

Ex Ilva, De Palma (Fiom): "Jindal? Tema è garantire lavoro e decarbonizzazione"

Italia

Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma

Italia

Lepore: "Bologna ferita al Pilastro, la città chiede verità e giustizia per la famiglia"

Italia

Piantedosi: "Bologna? Non abbiamo timore di nulla"

Italia

M5s occupano banchi per caso Delmastro, cartelli: “Fuori le chat”

Italia

Bologna, muore dopo essere stato ammanettato dalla polizia

 
 

Mondo

Mondo

La distruzione del terremoto in Colombia vista dall'alto a Cali

Mondo

Gli studenti di Gaza alla Sapienza di Roma: "Sognamo di tornare a casa"

Mondo

Caldo record, in Inghilterra la siccità si vede dal satellite

Mondo

Maxi afflusso di meduse, bloccati i reattori della principale centrale nucleare francese

Mondo

Terremoto in Colombia, le immagini dei danni a Cali e Bogotà

Mondo

Terremoto in Colombia, il presidente: "La priorità è salvare le persone sotto le macerie"

Mondo

Terremoto in Colombia, residente a Bogotà: "Ha cominciato a tremare e non smetteva"

Mondo

Canada, fiamme e colonne di fumo nella Columbia Britannica

Mondo

India, salgono a 100 i morti nelle inondazioni nel nord-est del Paese

Mondo

Netanyahu respinge piano Usa: "No a ritiro Idf senza disarmo Hamas"

Mondo

Odessa sotto attacco, i soccorritori in azione

Mondo

Zelensky a Belgrado: "L'Ucraina non ha più centrali elettriche intatte"

 
 

Fatti

Fatti

Nuova bocca eruttiva sull'Etna, si è aperta nella Valle del Bove

Fatti

Aia, Orsato: “L’arbitro torni al centro delle decisioni”

Fatti

Dal Tevere in secca riemergono i resti di un ponte romano

Fatti

Anna Foglietta a Spin Time: "Bimbi e persone malate dormono in strada, intollerabile"

Fatti

Salvini: "Chiederemo contributo alle banche, un 5% sugli utili per i prossimi tre anni"

Fatti

Salvini: "Non prendiamo lezioni da Berlino o Madrid, sistemassero loro problemi"

Fatti

Ebola in Congo, Oms: "Quasi 2000 morti e 4000 persone contagiate"

Fatti

Itaca, l'isola greca pronta al boom turistico dopo l'Odissea di Nolan

Fatti

Il fattore umano, "Goodbye human": l’Ia al servizio della guerra

Fatti

Ketticè diretto da Giovanni Tortorici in concorso al Locarno Film Festival

Fatti

Il Po è in secca, il livello del fiume a Cremona visto dall'alto

Fatti

A luglio 2026 caldo record per la superficie dei mari

 
 