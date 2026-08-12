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Terremoto a Napoli, la scossa ai Campi Flegrei di magnitudo 4.7

A Pozzuoli la scossa di magnitudo 4.7 ha lasciato crepe negli edifici, calcinacci caduti, mobili rovesciati e numerose abitazioni da controllare. I vigili del fuoco hanno disposto lo sgombero di 22 nuclei familiari: 18 in via Sannino e quattro in via San Vitagliano.

Le verifiche strutturali sono proseguite per tutta la notte, mentre molti residenti hanno preferito restare in strada, dormire nelle automobili o raggiungere parenti e amici. Al Palatrincone sono stati allestiti 185 posti letto per accogliere le persone che non potevano rientrare nelle proprie case.

Il terremoto ha causato anche il ferimento di 21 persone, due delle quali ricoverate in codice rosso. Resta chiuso il porto di Pozzuoli, dove sarà interdetto l’accesso alle aree sotto i costoni rocciosi per il rischio di nuovi distacchi. Nelle ore successive alla scossa principale lo sciame sismico è continuato, complicando le operazioni e alimentando la paura tra gli abitanti.

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