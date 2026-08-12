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Crolla una palazzina a Messina: almeno cinque feriti gravi

Sono almeno cinque i feriti nell’esplosione che nel pomeriggio ha provocato il crollo parziale di una palazzina di tre piani a Pistunina, nella zona sud di Messina. Tutti sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico, mentre i vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi.

Attorno all’edificio si sono raccolti familiari e conoscenti delle persone che si trovavano nello stabile. Tra loro c’è Sakira, originaria dello Sri Lanka, che da ore non riesce a mettersi in contatto con il fratello. «È andato a lavorare alle 15 e non lo abbiamo più visto. C’erano altre persone», ha raccontato tra le lacrime.

L’area è stata transennata e chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118, le forze dell’ordine e la polizia municipale. Le cause della deflagrazione sono ancora da accertare. Secondo una prima ipotesi riferita dal sindaco Federico Basile, il crollo potrebbe essere stato provocato dall’esplosione di una bombola di gas. «Il mio primo pensiero va alle persone coinvolte e alle loro famiglie», ha scritto il primo cittadino, recandosi sul luogo dell’incidente.