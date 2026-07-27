Video
Mondo

Incendi sull'isola greca di Creta: migliaia di persone evacuate

È salito a oltre settemila il numero delle persone evacuate a Creta per il vasto incendio che sta devastando la regione di Rethymno, alimentato da forti raffiche di vento. Le fiamme hanno raggiunto un fronte di circa 15 chilometri, costringendo le autorità a sgomberare Agia Galini e diversi villaggi della costa meridionale. «Abbiamo vissuto un giorno e una notte da incubo», ha dichiarato la vice governatrice Maria Lioni, spiegando che i danni sono ancora impossibili da quantificare.

Nelle località turistiche di Agios Pavlos, Ligres e Triopetra le operazioni di evacuazione sono state effettuate anche via mare, dopo che il fumo e il fuoco avevano reso impraticabili alcune strade. Cinquanta persone sono state soccorse sulla spiaggia di Preveli da una nave della guardia costiera e da due imbarcazioni private, per essere trasferite al porto di Agia Galini. Un mezzo di Frontex resta pronto a intervenire.

Il bilancio più grave riguarda i soccorritori: due vigili del fuoco sono morti a Creta dopo essere rimasti intrappolati tra le fiamme, mentre un terzo pompiere ha perso la vita nel Peloponneso. Altri incendi sono segnalati a Paros, Lesbo e Trifylia. L’emergenza interessa anche Spagna, Francia e Turchia, dove le autorità sono alle prese con nuovi roghi e temperature estreme.

Italia

Italia

Lepore: "Bologna ferita al Pilastro, la città chiede verità e giustizia per la famiglia"

Italia

Piantedosi: "Bologna? Non abbiamo timore di nulla"

Italia

M5s occupano banchi per caso Delmastro, cartelli: “Fuori le chat”

Italia

Bologna, muore dopo essere stato ammanettato dalla polizia

Italia

Conte: “Destra fa sciacallaggio su caso Roggero”

Italia

La Russa: “Spiace per le parole del fratello di Borsellino, ci vuole rispetto per tutti”

Italia

Caso Roggero, Salvini: "Grazia? Nessuna pressione su Mattarella, deciderà liberamente"

Italia

Caso Roggero, Salvini: "Sarei orgoglioso di poterlo candidare"

Italia

Ponte Morandi, Castellucci condannato a 12 anni: la lettura della sentenza

Italia

Salvini: "Attacchi di Trump non devono compromettere i rapporti diplomatici"

Italia

Tajani: "Trump incomprensibile, ma i rapporti con gli Usa sono solidi e andranno avanti"

Italia

Meloni: “Soddisfatta del G7, convergenze non scontate un'ottima notizia”

 
 

Mondo

Mondo

Spagna: l'arrivo di centinaia di migranti a Ceuta via mare

Mondo

Massicci attacchi russi in Ucraina: oltre 13 morti e 30 feriti

Mondo

Il raid in Iraq di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane

Mondo

Terremoto in Giappone, le operazioni di soccorso nel centro commerciale crollato

Mondo

Giappone: violento terremoto di magnitudo 7,1 nel paese

Mondo

Spagna, Vigili del fuoco da giorni al lavoro senza sosta contro gli incendi

Mondo

Incendi in Francia, la devastazione della cittadina di Le Porge

Mondo

I teatri condominiali riconosciuti patrimonio dell'umanità Unesco

Mondo

Trump sul filo dell'ironia: "Pronto a candidarmi alle prossime elezioni"

Mondo

India, a Mumbai la protesta degli studenti contro il ministro dell'Istruzione

Mondo

Maxi incendio devasta il sud-ovest della Francia

Mondo

La Bce presenta i design delle nuove banconote e apre il voto per i cittadini

 
 

Fatti

Fatti

Crolla una palazzina a Messina: almeno cinque feriti gravi

Fatti

Spin Time Lab dichiarato inagibile dopo l'incendio, centinaia di persone fuori dallo stabile

Fatti

Gargano, incendio domato dopo l'evacuazione dei turisti

Fatti

Aereo militare A400M effettua primo lancio antincendio nel sud-ovest della Francia

Fatti

La sorella di Fakir: "Ho urlato vendetta, ma non è una parola che mi appartiene"

Fatti

Furgone sulla folla al Pride, il sindaco di Berlino: "Un atto terribile"

Fatti

Fakir, "sangue nelle vie aeree nelle morti per meccanismi asfittici compressivi"

Fatti

Spagna, continua la battaglia contro gli incendi: migliaia di evacuati

Fatti

Fakir, nuovo video dai familiari: "Dimostra che era tranquillo"

Fatti

Morte di Fakir, medico legale: "Su di lui esame molto complesso, attesa per gli esiti"

Fatti

Fine vita, l’Emilia-Romagna approva la legge sul suicidio medicalmente assistito

Fatti

La mamma del ventenne morto buttandosi dal balcone dopo una perquisizione: "Io non perdono"

 
 