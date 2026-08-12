Video

Mondo

Incendi sull'isola greca di Creta: migliaia di persone evacuate

È salito a oltre settemila il numero delle persone evacuate a Creta per il vasto incendio che sta devastando la regione di Rethymno, alimentato da forti raffiche di vento. Le fiamme hanno raggiunto un fronte di circa 15 chilometri, costringendo le autorità a sgomberare Agia Galini e diversi villaggi della costa meridionale. «Abbiamo vissuto un giorno e una notte da incubo», ha dichiarato la vice governatrice Maria Lioni, spiegando che i danni sono ancora impossibili da quantificare.

Nelle località turistiche di Agios Pavlos, Ligres e Triopetra le operazioni di evacuazione sono state effettuate anche via mare, dopo che il fumo e il fuoco avevano reso impraticabili alcune strade. Cinquanta persone sono state soccorse sulla spiaggia di Preveli da una nave della guardia costiera e da due imbarcazioni private, per essere trasferite al porto di Agia Galini. Un mezzo di Frontex resta pronto a intervenire.

Il bilancio più grave riguarda i soccorritori: due vigili del fuoco sono morti a Creta dopo essere rimasti intrappolati tra le fiamme, mentre un terzo pompiere ha perso la vita nel Peloponneso. Altri incendi sono segnalati a Paros, Lesbo e Trifylia. L’emergenza interessa anche Spagna, Francia e Turchia, dove le autorità sono alle prese con nuovi roghi e temperature estreme.