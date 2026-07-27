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Sequestrato Spin Time, gli attivisti: "Bambini e anziani per strada tra caldo e disagi"

Da due notti, davanti a Spin Time, il caldo non concede tregua. Bambini, anziani e persone fragili dormono sulle brandine lungo via di Santa Croce in Gerusalemme, a Roma, dopo l’incendio che ha costretto centinaia di abitanti a lasciare il palazzo. Le testimonianze raccontano stanchezza, paura e disorientamento: famiglie lontane dalle proprie stanze, medicine e oggetti quotidiani rimasti dietro un cancello, mentre la comunità prova a organizzare docce, pasti e ripari di fortuna.

Il Comune valuta l’acquisto dell’immobile e promette una soluzione che tuteli un’esperienza di integrazione radicata nel quartiere. Ma, mentre la politica discute e la destra attacca, l’emergenza resta sulle spalle di chi è in strada. «Non c’è più tempo», ripetono gli abitanti.

Con queste temperature, lasciare bambini e anziani senza una sistemazione adeguata non è soltanto un problema abitativo: è una questione di dignità, salute e responsabilità pubblica. Dietro ogni numero ci sono volti, vite e una casa in cui chiedono di poter tornare.

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