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Marocco, migliaia di persone si radunano vicino al confine con Ceuta

È salito ad almeno 19 morti il bilancio del tentativo di attraversamento di massa verso Ceuta, l’enclave spagnola al confine con il Marocco. La maggior parte delle vittime sarebbe annegata cercando di raggiungere a nuoto la costa, aggirando le barriere marittime del Tarajal. Le salme sono state affidate alla polizia e alla medicina legale marocchina per le autopsie e l’identificazione. Almeno cinque corpi restano senza nome, mentre diverse famiglie hanno denunciato la scomparsa dei propri figli. Giovedì migliaia di persone si sono radunate nella zona di Fnideq, tentando di entrare a Ceuta via terra e via mare. Tra loro giovani, donne, bambini e minori non accompagnati. Le stime sulla portata degli ingressi restano contrastanti: alcune fonti parlano di decine di migliaia di persone, ma i numeri non risultano ancora consolidati dalle autorità. Madrid ha inviato rinforzi della Guardia Civil, della Polizia nazionale e dell’esercito, mentre le strutture di accoglienza della città sono sotto forte pressione. Dall’inizio del 2026 sarebbero 49 i migranti morti lungo questa rotta, 30 soltanto nel mese di luglio. Il bilancio supera già quello dell’intero 2025, quando le vittime erano state 46.

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