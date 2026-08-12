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Parte la festa per i 100 anni del Napoli, lo spettacolo dei fuochi sul lungomare

In 40mila hanno festeggiato ieri il compleanno del Napoli. La festa del Centenario autofinanziata dagli ultras è riuscita nel migliore dei modi con il claim "Napoli è della gente", che ha accompagnato l'intero percorso di un corteo partito da piazza dei Martiri e arrivato alla Rotonda Diaz. Di fronte ad un panorama fantastico e sotto un cocente sole, i tifosi si sono radunati sfilando come a maggio dell'anno scorso quando il Napoli campione d'Italia salì sui bus e fece impazzire la piazza.

Sul palco della Rotonda Diaz si sono alternati i protagonisti del passato. A condurre Manuel Parlato e Antonella De Donato. L'ex presidente Ferlaino ha aperto le ospitate, accompagnato dal coro: "Un presidente, c'è solo un presidente". Poi via via Montefusco, Improta, Canè, Carmando, Carannante, Bruscolotti, Iezzo, Scarlato, Montervino, Calaiò, Mora. Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha raccontato a modo suo i primi cento anni del Napoli.

A mezzanotte, con l'arrivo del 1° agosto, spazio ad uno spettacolo dei fuochi a mare e una torciata che rimarrà nella memoria di tutto il popolo azzurro. Oggi è prevista la festa istituzionale, che partirà con una processione da piazza Carità. In testa il presidente De Laurentiis con tutte le istituzioni cittadine. Ci sarà il rintocco delle campane delle chiese vicine, mentre tutti i maggiori monumenti si illumineranno d'azzurro.

Alle 19,26 si aprirà il pizza village a piazza Municipio con pizze offerte dal Napoli. Alle 20,26 partirà lo show a piazza del Plebiscito dove si entrerà solo su prenotazione. L'evento sarà trasmesso su Sky Sport e sul canale Youtube del Napoli. Presenteranno Alessandro Siani e Serena Autieri. Attesa anche una delegazione di giocatori da Castel di Sangro.