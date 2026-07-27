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Terremoto ai Campi Flegrei, le immagini della scossa di magnitudo 4.7

Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza mostrano la violenza della scossa dall’interno degli edifici. Il terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato alle 19.46 di venerdì 31 luglio nell’area dei Campi Flegrei, a una profondità di circa tre chilometri, ed è stato avvertito distintamente a Pozzuoli e in numerosi quartieri di Napoli.

Molti residenti si sono riversati in strada, impauriti dalla durata e dall’intensità del movimento. Il sisma ha provocato interruzioni dell’energia elettrica, la sospensione precauzionale di alcuni collegamenti ferroviari e metropolitani e danni a diversi fabbricati. A Pozzuoli un edificio abitato da 18 famiglie è stato evacuato dopo la comparsa di gravi lesioni, mentre sono proseguiti i controlli dei vigili del fuoco sulle strutture segnalate.

I filmati documentano in presa diretta quei secondi di paura vissuti nelle case, negli uffici e nelle attività commerciali dell’area flegrea.

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