Video

Mondo

Spagna: l'arrivo di centinaia di migranti a Ceuta via mare

È emergenza migranti a Ceuta, dove nelle ultime ore centinaia di persone hanno raggiunto a nuoto l’enclave spagnola dal Marocco, affrontando un tratto di mare reso ancora più pericoloso dalle correnti. Gli arrivi registrati nell’ultima settimana hanno superato quota 1.500 e comprendono numerosi minori. Molti migranti, in prevalenza marocchini e algerini, sono stati soccorsi in condizioni di forte stanchezza dalla Guardia Civil, dal Soccorso marittimo e dalla Croce rossa.

La traversata ha avuto anche un bilancio tragico: nove corpi sono stati recuperati tra ieri e oggi, mentre almeno una ventina di persone risultano disperse. Nell’ultimo anno sarebbero circa settanta i migranti morti nel tentativo di raggiungere Ceuta. Le strutture di accoglienza sono ormai sature e parte dei nuovi arrivati è rimasta all’aperto.

Il presidente della città autonoma, Juan Jesús Vivas, ha chiesto a Madrid di riconoscere l’emergenza nazionale e di istituire un comando unico. Il governo spagnolo ha però ricordato che i flussi migratori non rientrano nei casi previsti dalla normativa sulla protezione civile.

L'Unione europea si è detta pronta a fornire ulteriore sostegno, anche attraverso Frontex, e ha sollecitato rimpatri rapidi nel rispetto delle regole. Intanto, secondo fonti di Palazzo Chigi, il governo italiano valuta la sospensione di Schengen con la Spagna.