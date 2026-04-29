Concerto del Primo Maggio, cos'e' il "lavoro dignitoso" per i giovani

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Le voci raccolte fra il pubblico a piazza San Giovanni. "Paghe adeguate e rispetto"

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Global Sumud Flotilla salpa da Augusta, oltre 60 barche dirette a Gaza

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25 aprile, migliaia in corteo a Roma

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25 aprile, Conte: "Sobrietà? Espressione poco felice, festeggiamo liberazione dal fascismo"

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25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria rende omaggio ai caduti

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Bonelli: "Meloni ha poco da esultare, Ue ha espresso parere, non decisione"

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Giorgetti: "Non chiedo di rompere il patto di stabilità, ma di essere flessibili"

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Meloni: "Il dl sicurezza non e' pasticcio, trasformeremo i rilievi in un provvedimento ad hoc"

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Meloni: "Non a mio agio se i leader religiosi fanno quel che dicono i politici"

 
 

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