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Sanchez in Vaticano mentre a Madrid si aggrava lo scandalo corruzione

Papa Leone XIV riceve per la prima volta il premier spagnolo Pedro Sanchez nel giorno in cui a Madrid la Guardia Civil perquisisce il quartier generale del Psoe. Una coincidenza temporale dal peso politico devastante per il premier socialista, assediato dalle inchieste giudiziarie che investono il suo partito, la sua famiglia e per ultimo il predecessore José Luis Rodriguez Zapatero. Durante il colloquio con il papa la discussione si è rivolta ai conflitti nel mondo, le migrazioni e l'importanza del rispetto del diritto internazionale. Dopo il faccia a faccia con il Pontefice, Sanchez ha visto il Segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin e monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. "Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato - si legge in una nota - è stato espresso compiacimento per l’imminente Viaggio Apostolico del Santo Padre, segno delle buone relazioni che intercorrono tra la Santa Sede e la Spagna"