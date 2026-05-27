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A Gaza anche quest'anno l'Eid al-Adha si celebra tra le macerie

Da Khan Yunis e Gaza City i palestinesi hanno pregato tra le macerie degli edifici distrutti. Anche questanno l'Eid al-Adha, ovvero la festa del sacrificio dei musulmani, si tiene in guerra. Negli ultimi attacchi dell'esercito israeliano sono stati uccise sei persone, tra cui il nuovo comandante di Hamas nella Striscia e la sua famiglia. Almeno venti i feriti. I raid sono stati compiuti in un quartiere di Gaza City ad alta densità abitativa dove ci sono tanti mercati e negozi, notoriamente affollati durante le festività. Dall'11 ottobre scorso, giorno in cui a Sharm el Sheikh i leader internazionali hanno festeggiato l'accordo di pace tra Israele e Hamas, sono stati uccisi almeno 900 palestinesi. La vita a Gaza è sempre più difficile per i civili e le prospettive future sono molto incerte. Una nuova inchiesta del Financial Times getta ombre sul Board of peace, l'organismo presieduto da Donald Trump per gestire la governance della Striscia. Al momento, secondo quanto rivelano diverse fonti anonime, nelle casse ufficiali dell'istituzione non è stato versato neanche un dollaro. Mentre nel conto privato istituito presso la Jp Morgan ci sono poco più di 20 milioni di dollari.

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