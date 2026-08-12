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Ditonellapiaga porta la sua solidarietà allo Spin Time di Roma

Allo Spin Time di Roma arriva il sostegno del mondo della musica. Ditonellapiaga si è esibita davanti il palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme sequestrato mercoledì scorso. Il concerto improvvisato per strada si è tenuto nel tardo pomeriggio come gesto di vicinanza ai residenti dello stabile, da giorni accampati con tende e brandine nonostante le temperature proibitive di questi giorni. La cantautrice si è esibita con alcuni dei suoi brani, tra cui i pezzi sanremesi "Che fastidio!" e "Chimica", facendo ballare i presenti.

Per l’ottavo giorno consecutivo gli abitanti di Spin Time restano accampati all’esterno dello stabile occupato, in attesa di conoscere quale sarà il loro futuro. Una prima risposta potrebbe arrivare nel tardo pomeriggio di oggi, al termine del tavolo convocato in Prefettura, al quale parteciperanno la proprietà dell’immobile e una delegazione di Roma Capitale, guidata dal sindaco Roberto Gualtieri.

Tra i rappresentanti di Spin Time prevale un cauto ottimismo sull’esito della trattativa. Al centro del confronto resta l’emergenza abitativa: un’intesa tra il Comune e la proprietà potrebbe offrire garanzie sufficienti per interrompere il presidio permanente, anche se la restituzione completa dello stabile non avverrebbe nell’immediato.

La condizione, spiegano gli abitanti, è l’individuazione di soluzioni abitative alternative nelle vicinanze. Una richiesta che riguarda soprattutto i bambini, per evitare che siano costretti ad abbandonare le scuole che frequentano.