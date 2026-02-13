Video

Eco Eco Eco - A World-Wide Talk for Umberto

A dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, la famiglia Eco, la Fondazione Umberto Eco, la Fondazione Bottega Finzioni hanno organizzato una maratona web globale: 24 ore per trasformare la memoria dello scrittore e studioso in un dialogo corale, in cui saranno coinvolti intellettuali da tutto il mondo, lettori, professori. L'iniziativa è stata raccolta anche dal ministero degli Esteri e promossa attraverso la rete degli Istituti Italiani di Cultura nel mondo. L'evento in streaming partirà simbolicamente allo scoccare della mezzanotte del 19 febbraio nell’Isola di Taveuni, nelle Fiji (il 18 febbraio alle 12 ora italiana): un luogo significativo perché è dove Eco lavorò a L’isola del giorno prima. La diretta passerà poi attraverso tutti i paesi toccati dall'influenza dello scrittore dalle università asiatiche all'America, attraversando tutti i fusi orari. Finirà tornando al punto di partenza, concludendosi alle ore 12:00 italiane del 19 febbraio. La diretta streaming si potrà vedere sui canali YouTube di Fondazione Umberto Eco e Fondazione Bottega Finzioni dalle 12 del 18 febbraio alle 12 del 19 febbraio.