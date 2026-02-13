Video

Germania, a Monaco 200mila persone in piazza contro il regime iraniano

Decine di migliaia di persone, secondo alcune stime 200mila, sono scese oggi in piazza al Theresienwiese - il principale spazio pubblico di Monaco di Baviera - contro il regime della Repubblica islamica dell'Iran, mentre nella capitale bavarese è in corso la Conferenza sulla sicurezza. Secondo il quotidiano tedesco "Bild", si tratta di una delle più grandi manifestazione avvenute a Monaco. I manifestanti hanno protestato pacificamente, molti sventolando bandiere iraniane, statunitensi e israeliane, radunandosi tra il Theresienwiese e l'adiacente Bavariaring. A rivolgersi alla folla è stato Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià iraniano, che si è detto pronto a guidare una fase di transizione politica in Iran