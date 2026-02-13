Video

Italia

La stretta sul diritto a manifestare, l'anticipazione di Presa Diretta

L'ancipazione di Presa Diretta in onda domenica 15 febbraio alle 20.30 su Rai 3. Nella puntata si parlerà della contestazione a Torino contro la chiusura del centro sociale Askatasuna e della mobilitazione dei metalmeccanici a Bologna, insieme alle proteste degli operai della logistica, degli attivisti ambientali e degli studenti delle scuole superiori. Un’inchiesta sulle vicende di chi era in piazza e sull’applicazione delle norme dei diversi pacchetti sicurezza varati dal governo, dal reato di blocco stradale al fermo preventivo. Video www.raiplay.it