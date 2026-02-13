VideoItalia
Il giudice Alfonso Sabella: "Vi racconto l'odissea di un testimone in tribunale"
«Vi auguro di non essere mai indagati, imputati, persone offese, ma soprattutto vi auguro di non essere mai testimoni in un processo». Con questo auspicio, il giudice del tribunale di Roma, Alfonso Sabella, racconta una delle criticità del sistema processuale italiano. La riforma farsa della giustizia non incide in nessun modo sul funzionamento della macchina, non cancella le storture, non migliora di una virgola la vita a chi finisce malauguratamente nell’inferno giustizia. Sabella, al prossimo referendum, voterà no e racconta quello che non funziona.
«In Italia chi diventa testimone, in un caso di falso incidente, suo malgrado può vedere la vita rivoluzionata, chiaramente in negativo. Per come funziona oggi la giustizia, il testimone deve spostarsi in una delle città italiane dove hanno sede le assicurazioni: Milano, Roma o Trieste», racconta Sabella.
Intervista di Nello Trocchia, riprese e montaggio di Lorenzo Sassi