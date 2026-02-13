Video

Ermal Meta: "Una ninna nanna per i bimbi spezzati di Gaza 'figli di tutti'"

Ermal Meta si prepara a un grande ritorno a Sanremo e all'uscita del suo sesto album "Funzioni Vitali" con un tema scottante che non permette sconti e con un dolore che non conosce anestetico. "Stella stellina racconta di una bambina di Gaza senza nome e nasce dall'idea che quello che vediamo forse non è capace di raccontare la portata di questa tragedia. È un dovere morale parlarne, è un dovere non voltarsi dall'altra parte, far sì che un popolo che è sulla bocca di tutti venga dimenticato".

