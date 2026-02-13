Video
Ermal Meta: "Una ninna nanna per i bimbi spezzati di Gaza 'figli di tutti'"

Ermal Meta si prepara a un grande ritorno a Sanremo e all'uscita del suo sesto album "Funzioni Vitali" con un tema scottante che non permette sconti e con un dolore che non conosce anestetico. "Stella stellina racconta di una bambina di Gaza senza nome e nasce dall'idea che quello che vediamo forse non è capace di raccontare la portata di questa tragedia. È un dovere morale parlarne, è un dovere non voltarsi dall'altra parte, far sì che un popolo che è sulla bocca di tutti venga dimenticato". 

La stretta sul diritto a manifestare, l'anticipazione di Presa Diretta

Il giudice Alfonso Sabella: "Vi racconto l'odissea di un testimone in tribunale"

L'appello di Meloni al Parlamento: "Approvi velocemente il disegno di legge sull'immigrazione"

Forenza: "Sentenza conferma che Casapound è neofascista e va sciolta"

Vannacci: "Io non sono pro-Putin, sono pro-italiano e pro-europeo"

Lega, Valditara: "Abbiamo perso troppo tempo a parlare di Vannacci"

Padova, la segretaria del Pd, Elly Schlein lancia la campagna per il "No" al Referendum

Alfonso Sabella: "Ecco perché voterò No al referendum sulla giustizia"

Sicurezza, Piantedosi: "Il fermo preventivo non e' una misura liberticida"

Decreto sicurezza, Nordio in conferenza stampa: "Evitiamo il ritorno delle Brigate rosse"

Zaia e le dimissioni di Vannacci: "Non mi sorprende, ha capito di essere un corpo estraneo"

Alla Camera tra i remigrazionisti: "Giornalista musulmano? Eccoti il biglietto aereo"

 
 

Russi e diplomatici europei depongono fiori sulla tomba di Navalny

La vedova di Navalny: "L'omicidio di mio marito dimostrato dalla scienza"

Addis Abeba, Meloni: "L'Italia ha nel dna il dialogo e il rispetto per gli altri"

Trump cancella le norme di Obama sul clima: "Inutili e disastrose"

Orban all'Europa: "Non mandate soldi in Ucraina se volete competitività"

Sparatoria in una scuola in Canada, morti e feriti

Bad Bunny al Super Bowl, i festeggiamenti nella sua città natale Porto Rico

Hong Kong, 20 anni di carcere per il magnate pro-democrazia Jimmy Lai: "Come una condanna a morte"

Il Portogallo e la Spagna si preparano all'arrivo di una nuova tempesta

Barack e Michelle Obama ritratti come scimmie in un video pubblicato da Trump

Crans-Montana, Jacques Moretti: "Siamo devastati, penso ogni istante alle vittime"

L'Ungheria condanna a 8 anni l'attivista antifascista queer Maja T.

 
 

Milano-Cortina, Vittozzi in festa a Casa Italia: "Una giornata fantastica"

Eco Eco Eco - A World-Wide Talk for Umberto

Milano-Cortina, Moioli e Sommariva dopo l'argento nello snowboard cross

Milano-Cortina, la capitana dell'hockey azzurro: "Risultato storico raggiunto in casa"

Niscemi, recuperata la croce caduta nella frana

Manifestazioni femministe in tutta Italia: "Il ddl Bongiorno è irricevibile"

Ilaria Cucchi pubblica il video della morte di Diarra, ucciso dalla Polfer

Ddl Bongiorno, manifestazione a Roma: "Senza consenso e' stupro"

Valanga in fuoripista sopra Courmayeur, due morti e un ferito grave

Maltempo, si sbriciola in mare "l'arco dell'amore" di Sant'Andrea a Melendugno

Germania, a Monaco 200mila persone in piazza contro il regime iraniano

Milano Cortina, Moioli: "Questa medaglia l'ho fatta sudare anche a voi"

 
 