Ddl Bongiorno, manifestazione a Roma: "Senza consenso e' stupro"

Migliaia di persone e molti giovanissimi sono scesi oggi in piazza in tante città d'Italia per dire no al ddl Bongiorno. A Roma l'appuntamento è stato in piazza santissimi Apostoli. Gli organizzatori si sono dati un nuovo appuntamento nazionale nella Capitale per il 28 febbraio. "La proposta di modifica presentata dalla senatrice Giulia Bongiorno - spiegano i manifestanti - introduce un cambiamento significativo rispetto al testo precedentemente approvato alla Camera. La modifica elimina l'espressione 'assenza di consenso libero e attuale' e la sostituisce con il riferimento alla 'volontà contraria'. La legge in discussione prevede che la volontà contraria all'atto sessuale debba essere dimostrata e valutata in relazione al contesto e alla situazione; si sposta così il focus: non più l'assenza di consenso ma la prova del dissenso. Si indagherà quindi sulla condotta di chi ha subito violenza. Il processo si sposta sul comportamento della vittima, si chiederà perchè non ha reagito, perchè non ha urlato, perchè non è scappata" - L'articolo