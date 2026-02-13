Video
Ddl Bongiorno, manifestazione a Roma: "Senza consenso e' stupro"

Migliaia di persone e molti giovanissimi sono scesi oggi in piazza in tante città d'Italia per dire no al ddl Bongiorno. A Roma l'appuntamento è stato in piazza santissimi Apostoli. Gli organizzatori si sono dati un nuovo appuntamento nazionale nella Capitale per il 28 febbraio. "La proposta di modifica presentata dalla senatrice Giulia Bongiorno - spiegano i manifestanti - introduce un cambiamento significativo rispetto al testo precedentemente approvato alla Camera. La modifica elimina l'espressione 'assenza di consenso libero e attuale' e la sostituisce con il riferimento alla 'volontà contraria'. La legge in discussione prevede che la volontà contraria all'atto sessuale debba essere dimostrata e valutata in relazione al contesto e alla situazione; si sposta così il focus: non più l'assenza di consenso ma la prova del dissenso. Si indagherà quindi sulla condotta di chi ha subito violenza. Il processo si sposta sul comportamento della vittima, si chiederà perchè non ha reagito, perchè non ha urlato, perchè non è scappata" - L'articolo

Italia

La stretta sul diritto a manifestare, l'anticipazione di Presa Diretta

Il giudice Alfonso Sabella: "Vi racconto l'odissea di un testimone in tribunale"

L'appello di Meloni al Parlamento: "Approvi velocemente il disegno di legge sull'immigrazione"

Forenza: "Sentenza conferma che Casapound è neofascista e va sciolta"

Vannacci: "Io non sono pro-Putin, sono pro-italiano e pro-europeo"

Lega, Valditara: "Abbiamo perso troppo tempo a parlare di Vannacci"

Padova, la segretaria del Pd, Elly Schlein lancia la campagna per il "No" al Referendum

Alfonso Sabella: "Ecco perché voterò No al referendum sulla giustizia"

Sicurezza, Piantedosi: "Il fermo preventivo non e' una misura liberticida"

Decreto sicurezza, Nordio in conferenza stampa: "Evitiamo il ritorno delle Brigate rosse"

Zaia e le dimissioni di Vannacci: "Non mi sorprende, ha capito di essere un corpo estraneo"

Alla Camera tra i remigrazionisti: "Giornalista musulmano? Eccoti il biglietto aereo"

 
 

Mondo

La vedova di Navalny: "L'omicidio di mio marito dimostrato dalla scienza"

Addis Abeba, Meloni: "L'Italia ha nel dna il dialogo e il rispetto per gli altri"

Trump cancella le norme di Obama sul clima: "Inutili e disastrose"

Orban all'Europa: "Non mandate soldi in Ucraina se volete competitività"

Sparatoria in una scuola in Canada, morti e feriti

Bad Bunny al Super Bowl, i festeggiamenti nella sua città natale Porto Rico

Hong Kong, 20 anni di carcere per il magnate pro-democrazia Jimmy Lai: "Come una condanna a morte"

Il Portogallo e la Spagna si preparano all'arrivo di una nuova tempesta

Barack e Michelle Obama ritratti come scimmie in un video pubblicato da Trump

Crans-Montana, Jacques Moretti: "Siamo devastati, penso ogni istante alle vittime"

L'Ungheria condanna a 8 anni l'attivista antifascista queer Maja T.

Dopo la Francia, anche la Spagna vieterà l'uso dei social agli under16

 
 

Fatti

Valanga in fuoripista sopra Courmayeur, due morti e un ferito grave

Maltempo, si sbriciola in mare "l'arco dell'amore" di Sant'Andrea a Melendugno

Germania, a Monaco 200mila persone in piazza contro il regime iraniano

Milano Cortina, Moioli: "Questa medaglia l'ho fatta sudare anche a voi"

Sepolto dalla valanga riesce a lanciare l'allarme: "Sto soffocando"

"Azzurro", i cantanti di Sanremo in coro per Mattarella

Milano-Cortina, Mosaner e Costantini: "Orgogliosi, bronzo sudato fino in fondo"

Milano-Cortina, la gioia per l'oro nella staffetta short track: "Noi discepoli di Arianna"

Giorno del Ricordo, Mattarella alla mostra sugli esuli dalmati, istriani e fiumani

Sanremo, Conti: "Tiziano Ferro super ospite alla prima serata"

Ermal Meta: "A Sanremo una ninna nanna per i bimbi spezzati di Gaza"

Assalto a portavalori nel Brindisino, sparatoria con i carabinieri

 
 