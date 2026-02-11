Video

Mondo

Sparatoria in una scuola in Canada, morti e feriti

Dieci morti e 27 feriti. Questo è il bilancio provvisorio di una sparatoria avvenuta in una scuola a Tumbler Ridge, una cittadina nella Columbia Britannica nella provincia di Vancouver, in Canada. Nello specifico, almeno sette sono le persone decedute dentro la scuola secondaria mentre altre due vittime sono state trovate morte in un residence vicino l’istituto. Mentre circa una ventina di persone ferite sono state portate in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia, il sospetto autore della strage si sarebbe tolto la vita immediatamente dopo l’attacco. Per i media canadesi l'assassino era una donna anche se la polizia si è rifiutata per ora di fornire dettagli sull'identità del sospettato.

L’allarme per “active shooter” – ovvero di una persona armata che apre il fuoco in un luogo pubblico con l'intenzione di ferire o uccidere più persone possibile – era stato lanciato nel primo pomeriggio di martedì alla Tumbler Ridge Secondary School. La polizia, durante il sopralluogo dell’istituto canadese, ha trovato sei persone uccise sul posto per colpi da arma da fuoco mentre una settima, gravemente ferita, è deceduta successivamente durante il trasporto d’urgenza in ospedale. Separatamente la polizia ha poi rinvenuto altri due cadaveri a Tumbler Ridge, in un'abitazione a che si ritiene sia "collegata all'incidente".

