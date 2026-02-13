Video

Niscemi, recuperata la croce caduta nella frana

È iniziato il recupero della Croce di Niscemi, crollata a seguito della frana che ha colpito l'area. L'operazione, fortemente voluta dal Capo del Dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano, è condotta dalle squadre del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (Nocs) della Polizia di Stato, con i Vigili del Fuoco. "Il recupero della croce, un simbolo che avevamo collocato nel quartiere Sante Croci, significa che dobbiamo resistere, che dobbiamo essere forti e che dobbiamo crederci. Non possiamo piegarci a quello che ci sta accadendo.

Questo senso di lotta e di comunità prevalga nella nostra Niscemi". A dirlo è stato il sindaco della cittadina in provincia di Caltanissetta, Massimiliano Conti, in una diretta Facebook nel corso della quale ha fatto il punto, ad un mese esatto dall'inizio della frana.