Vannacci: "Io non sono pro-Putin, sono pro-italiano e pro-europeo"

Roberto Vannacci è presidente di Futuro nazionale (acronimo Fnv). Il presidente "dura in carica tre anni e viene eletto dal Congresso Nazionale secondo la procedura prevista dal regolamento. Egli coordina, rappresenta e dirige tutto il movimento politico in ogni contesto". È quanto si legge nello statuto dell'associazione, registrato a Viareggio in 9 febbraio. Il movimento si articola poi in un Congresso e in una Assemblea nazionale che "può essere convocata in ogni momento dal Presidente Nazionale al fine di illustrare l'indirizzo politico su determinate tematiche. All'Assemblea possono partecipare tutti gli iscritti in regola con il tesseramento".

Il presidente nomina un coordinatore nazionale (attualmente Massimiliano Simoni) "che lo coadiuva nella gestione del movimento. Può ricevere dal Presidente Nazionale apposite deleghe funzionali alla cura di alcuni aspetti della gestione del movimento". Ci sono poi un esecutivo nazionale e una struttura che si articola anche a livello regionale, provinciale e comunale.

Confermato il simbolo registrato: "Cerchio con doppia bordatura aventi filetto blu scuro esterno e interno con corona bianca interposta. All'interno su sfondo blu scuro sono riportate in alto nella parte centrale su due righe le parole 'FUTURO' e 'NAZIONALE' in caratteri maiuscoli bianchi. Nella parte centrale è impresso un nastro ondulato con i colori verde, bianco e rosso nelle tre bande curve orientate da sinistra verso destra con andamento ascendente. Nella parte inferiore dell'emblema compare la scritta 'Vannacci' in caratteri maiuscoli gialli".

