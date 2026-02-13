Video

Fatti

Ilaria Cucchi pubblica il video della morte di Diarra, ucciso dalla Polfer

"Avevano taser e scudi, ma hanno preferito prendere solo la pistola. Lo hanno inseguito. Gli hanno sparato tre colpi tutti ad altezza uomo: uno ha forato il cappuccio della felpa di Moussa, un altro la vetrina dietro di lui ed infine il terzo al cuore. Doveva essere fatto così. Dicono. Si deve sparare alla sagoma per colpire organi vitali. I proiettili sono fatti per questo altrimenti non funzionano". Così la senatrice di Avs Ilaria Cucchi pubblicando sui social il video con gli ultimi istanti di vita di Diarra Moussa. "Diarra è morto. Salvini ha subito detto che non ci mancherà. Siamo a Verona e non Minneapolis. E Salvini non è Trump".

LEGGI L'ARTICOLO