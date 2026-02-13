Video
Milano-Cortina, Vittozzi in festa a Casa Italia: "Una giornata fantastica"

"Mi servirà un momento per realizzare quanto fatto oggi, ho solo cercato di essere concentrata su me stessa. Ho portato tutta la grinta che avevo senza voler dimostrare niente: mi volevo solo godere l'Olimpiade in casa senza pressione e con la consapevolezza di poter fare una buona gara. Ho messo in pista il mio miglior biathlon". Queste le parole da Casa Italia a Cortina, di Lisa Vittozzi nella giornata dell'oro olimpico conquistato nell'inseguimento di Anterselva.

"Prima medaglia d'oro per l'Italia? Mi fa piacere essere entrata nella storia. Il percorso è stato difficile perché lo scorso inverno non ho gareggiato e c'erano molti dubbi e insicurezze, ma i miei allenatori mi sono stati sempre vicini e mi hanno aiutato. A volte pensavo di mollare ma mi sono fatta forza con l'obiettivo di arrivare all'oro", prosegue la 31enne carabiniera di Pieve di Cadore, che ha incontrato nella località ampezzana Federica Brignone: "È stata una giornata davvero bella per l'Italia, prima della gara ho guardato la sua prima manche e mi sono detta di dover fare qualcosa. Prima l'ho incontrata e le ho detto 'Per incontrarti dovevo vincere'". 

Gioia per Vittozzi, che si è potuta godere al massimo l'ultimo spicchio di gara: "Dopo ieri ero un po' deluso ma sapevo che partivo da una buona posizione. Avevo tutte le carte in regola per fare una buona gara. L'ultimo poligono è stato incredibile: ho visto la norvegese sbagliare e sono uscita dal poligono col il sorriso". 

