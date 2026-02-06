Video
Italia

Padova, la segretaria del Pd, Elly Schlein lancia la campagna per il "No" al Referendum

Una domenica in campo a favore del “no” al referendum. La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha prima portato i saluti a un banchetto del partito a Roma, nel quartiere di Testaccio, contro la riforma per la separazione delle carriere. Ad accompagnarla, il segretario di Roma, Enzo Foschi ,e il segretario regionale, Daniele Leodori.

Nel pomeriggio, però, la leader dem ha lanciato l’evento di Padova per la campagna del “no”. «Il nostro no al referendum costituzionale è per fermare una riforma sbagliata che non migliora l’efficienza della giustizia per gli italiani, lo dice lo stesso ministro Nordio», ha detto Schlein.

LEGGI L'ARTICOLO

Italia

Italia

Alfonso Sabella: "Ecco perché voterò No al referendum sulla giustizia"

Italia

Sicurezza, Piantedosi: "Il fermo preventivo non e' una misura liberticida"

Italia

Decreto sicurezza, Nordio in conferenza stampa: "Evitiamo il ritorno delle Brigate rosse"

Italia

Zaia e le dimissioni di Vannacci: "Non mi sorprende, ha capito di essere un corpo estraneo"

Italia

Alla Camera tra i remigrazionisti: "Giornalista musulmano? Eccoti il biglietto aereo"

Italia

Camera, le opposizioni "occupano" la sala contro la conferenza sulla remigrazione

Italia

Ddl stupri: "Schlein, un grave passo indietro"

Italia

Il dl stupri senza il "consenso", attiviste bloccate in piazza

Italia

Meloni: "Confido in Trump, spero potremo dargli il Nobel per la pace"

Italia

Il ministro Crosetto alla Camera: "Fermare l'aiuto a Kiev significa rinunciare alla pace"

Italia

Meloni, la villa accatastata e Caputi spiato: non sono menzogne, si chiama giornalismo

Italia

Meloni attacca Domani: "Da voi accuse infamanti"

 
 

Mondo

Mondo

Il Portogallo e la Spagna si preparano all'arrivo di una nuova tempesta

Mondo

Barack e Michelle Obama ritratti come scimmie in un video pubblicato da Trump

Mondo

Crans-Montana, Jacques Moretti: "Siamo devastati, penso ogni istante alle vittime"

Mondo

L'Ungheria condanna a 8 anni l'attivista antifascista queer Maja T.

Mondo

Dopo la Francia, anche la Spagna vieterà l'uso dei social agli under16

Mondo

Da Steve Jobs agli Oscar, 40 anni di animazione Pixar

Mondo

Trasferiti 45 pazienti da Gaza verso l'Egitto tramite il valico di Rafah. I rientri vanno a rilento

Mondo

La rapper Nicki Minaj sul palco con Trump, "sono la fan numero uno"

Mondo

Minneapolis, le immagini dell'omicidio di Alex Pretti

Mondo

Governatore Minnesota: "L'Ice semina caos e violenza, gli agenti vanno ritirati"

Mondo

La marcia a Minneapolis contro l'Ice sfida il gelo

Mondo

Trump a Davos insiste sulla Groenlandia. Ma esclude l'uso della forza

 
 

Fatti

Fatti

A Milano il corteo di protesta contro le Olimpiadi finisce in scontri

Fatti

Milano Cortina, la ripresa acrobatica della cerimonia vista dal cielo

Fatti

Ritrovato il corpo di una 17enne in un corso d'acqua a Nizza Monferrato, Asti

Fatti

Milano Cortina, Mattarella sul tram condotto da Valentino Rossi

Fatti

Milano-Cortina, Mattarella: "Casa Italia porta d'ingresso nel nostro Paese"

Fatti

Milano Cortina, Mattarella: "I valori olimpici ispirino le relazioni fra Paesi"

Fatti

Milano Cortina, Mattarella agli atleti: "La prima competizione è con i propri limiti"

Fatti

Milano, la fiaccola olimpica arriva in piazza Duomo

Fatti

Ragazza uccisa a Napoli, Gratteri: «Rioni degradati? Spesso si uccide per futili motivi»

Fatti

Alberto Trentini a Che tempo che fa: "Mi hanno sottoposto alla macchina della verità"

Fatti

Frana a Niscemi, Protezione civile: "Sono fenomeni che si ripetono dal 1700"

Fatti

Niscemi, procura di Gela apre un fascicolo per disastro colposo

 
 