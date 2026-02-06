Video

Italia

Padova, la segretaria del Pd, Elly Schlein lancia la campagna per il "No" al Referendum

Una domenica in campo a favore del “no” al referendum. La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha prima portato i saluti a un banchetto del partito a Roma, nel quartiere di Testaccio, contro la riforma per la separazione delle carriere. Ad accompagnarla, il segretario di Roma, Enzo Foschi ,e il segretario regionale, Daniele Leodori.

Nel pomeriggio, però, la leader dem ha lanciato l’evento di Padova per la campagna del “no”. «Il nostro no al referendum costituzionale è per fermare una riforma sbagliata che non migliora l’efficienza della giustizia per gli italiani, lo dice lo stesso ministro Nordio», ha detto Schlein.

