La vedova di Navalny: "L'omicidio di mio marito dimostrato dalla scienza"

Alexei Navalny, l'oppositore di Putin morto due anni fa, è stato assassinato dallo Stato russo con una "rara tossina", affermano i governi di Germania, Francia, Gran Bretagna, Svezia e Paesi Bassi in una dichiarazione congiunta a margine della Conferenza di Monaco. Si tratterebbe della epibatidina, un veleno isolato dalla "rana freccia" dell'Ecuador. "Solo insinuazioni per distogliere l'attenzione dai problemi dell'Occidente", replica la portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova. "L'assassinio di mio marito ora è stato provato dalla scienza", ha commentato la vedova Yulia Navalnaya - L'articolo